BelÃ§ika'da bÃ¼yÃ¼k panik BaÅŸbakan Michel'den ilk aÃ§Ä±klama

BelÃ§ika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel, BelÃ§ika'nÄ±n en iÅŸlek caddesinde yer alan AVM'ye hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde girmeye Ã§alÄ±ÅŸan saldÄ±rganÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, "TeyakkuzdayÄ±z" dedi.

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dün 4x4 araçla düzenlenen terör eyleminin ardÄ±ndan benzer bir saldÄ±rÄ± giriÅŸimi de Belçika'da yaÅŸandÄ±. Antwerp ÅŸehrinde bir alÄ±ÅŸveriÅŸ caddesine aracÄ±yla hÄ±z yaparak girmeye çalÄ±ÅŸan bir kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

ARAÇ FRANSIZ PLAKALI

Le Soir gazetesinin Anvers polisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, bir araç alÄ±ÅŸveriÅŸ maÄŸazalarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Meir sokaÄŸÄ±nda kaldÄ±rÄ±mda gitmeye baÅŸladÄ±. Yayalar, bunun üzerine kaldÄ±rÄ±mdam kaçmak zorunda kalÄ±rken, güvenlik güçleri araca müdahale etti. HÄ±zla olay yerinden kaçan araç daha sonra durduruldu. Gazete, muhtemel bir saldÄ±rÄ±nÄ±n önlendiÄŸini yazdÄ±.

KAMUFLAJLI TUNUSLU ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Polis sözcüsü, "Kamuflaj elbiseli bir erkek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.Kamu televizyon kanalÄ± RTBF'in haberine göre, FransÄ±z plakalÄ± araçta, silah ve askeri üniformalar bulundu. AracÄ±nÄ±n sürücüsünün Tunuslu olduÄŸu belirlendi.Özel televizyon kanalÄ± VTM ise, güvenlik güçlerinin uyarÄ±sÄ±nÄ± dikkate almayan ve kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geçen aracÄ±n sürücüsünün gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Araç çevresinde güvenlik önlemi alÄ±nÄ±rken, Anvers Belediye BaÅŸkanÄ± Bart de Wever'in konuyla ilgili açÄ±klama yapacaÄŸÄ± ifade edildi.

BAÅžBAKAN: TEYAKKUZDAYIZ

Belçika BaÅŸbakanÄ± Charles Michel olayÄ±n ardÄ±ndan, "TeyakkuzdayÄ±z. Güvenlik birimlerimiz mükemmel iÅŸ çÄ±kardÄ±" dedi.Belçika dün, 22 Mart 2016'da Brüksel'de düzenlenen terör eylemlerinin birinci yÄ±ldönümünde, saldÄ±rÄ±larÄ±n kurbanlarÄ±nÄ± anmÄ±ÅŸtÄ±.