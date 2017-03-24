Londra'da terÃ¶r estiren saldÄ±rganÄ±nÄ±n ilk kez fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlandÄ±

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da 5 kiÅŸin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 29 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶ristin kimliÄŸi belirlendikten sonra fotoÄŸrafÄ± basÄ±nda ilk kez paylaÅŸÄ±ldÄ±

Londra polis teÅŸkilatÄ±, 5 kiÅŸinin ölüp 7'si aÄŸÄ±r 29 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n failini 52 yaÅŸÄ±ndaki Khalid Masood olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. FotoÄŸrafÄ±nÄ± yayÄ±mlayan yetkililer, kendisini tanÄ±yanlarÄ±n polise baÅŸvurarak bilgi vermesini istedi. Polis, sonradan Müslüman olduÄŸunu kaydettikleri Masood'un daha önce Adrian Elms ve Adrian Russell Ajao isimlerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Polis, Birmingham'da iki, Londra'da ise bir adreste aramalara devam ediyor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 11 kiÅŸi, terör saldÄ±rÄ±sÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± ÅŸüphesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bir kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.