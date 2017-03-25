Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼metinin TÃ¼rkiye raporu yayÄ±nlandÄ± iÃ§inde GÃ¼len de var

Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼meti TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler raporunu yayÄ±nladÄ±. Ä°Ã§inde Fethullah GÃ¼len raporuna yer verdi

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n “Allah’Ä±n lütfu” sözüne de yer verilen raporda, darbenin ardÄ±nda Gülencilerin olduÄŸuna iliÅŸkin iddialarÄ±n ise “büyük ölçüde tanÄ±k ve muhbir ifadelerine dayandÄ±ÄŸÄ±na” da dikkat çekildi. Raporda ÅŸöyle denildi;

“Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da Türkiye’deki darbe giriÅŸiminden kimin sorumlu olduÄŸu ya da Türk hükümetinin darbeden sorumlu tuttuÄŸu Gülenciler konusunda çok az bilgiye sahip. Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n kabul etmeye gönüllü göründüÄŸü Türk hükümetinin Gülen ve darbe hakkÄ±ndaki iddialarÄ±nÄ±n, kesin ve kamuya açÄ±klanmÄ±ÅŸ kanÄ±tlara dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Bu konuda -Türk hükümetinin iddialarÄ±nÄ± çürütecek- aynÄ± standartta herhangi bir kanÄ±t da görmedik. Genel olarak, Türk hükümetinin darbe sonrasÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerin tehdidin büyüklüÄŸüyle orantÄ±lÄ± olduÄŸuna iliÅŸkin Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n görüÅŸüne katÄ±lmÄ±yoruz.”

“AKP VE GÜLENCÄ°LER MÜTTEFÄ°KTÄ°…”

Raporda, AKP ve Gülenciler bir zamanlar müttefik olduÄŸu da ifade edilerek, “Åžimdi AKP’liler bu ittifaktan hiç bahsetmemeyi tercih ediyor” denildi. Raporda ÅŸu ifade kullanÄ±ldÄ±;

“AKP ve Gülenciler bir zamanlar müttefiktiler. Her ikisi de Ä°slamcÄ± etki altÄ±ndaki hareketler, Kemalist devlet sistemini ve askeri liderliÄŸi sarsmayÄ± ortak dava olarak gördüler. AKP yetkililerinin bugünlerde hiç bahsetmemeyi tercih ettikleri bu eski ittifak bir gerçek. Ve bu gerçek, Gülen sempatizanÄ± olduÄŸuna inananlara karÅŸÄ± daha fazla ÅŸiddet ve kardeÅŸ katline varan önlemler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ÅŸüphelerimizi güçlendiriyor.”

DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°

Raporda Türk hükümeti, darbe giriÅŸimini “hükümet ve CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ± eleÅŸtiren kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihraç edilmesi” için kullanmakla da eleÅŸtirildi. Raporda ÅŸöyle denildi;

“Darbe giriÅŸimi, Gülen hareketiyle iliÅŸkisi olduÄŸundan ÅŸüphelenilenlerin yanÄ±sÄ±ra, hükümeti ve CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ± eleÅŸtiren sivil kamu görevlilerinin ihraç edilmesi için de kullanÄ±ldÄ±.”

OHAL, TÜRK HÜKÜMETÄ°NÄ°N YÜRÜTME YETKÄ°SÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RDÄ°

Raporda, 15 Temmuz sonrasÄ± ilan edilen OHAL’in Türk hükümetinin yürütme yetkisini geniÅŸlettiÄŸi, vatandaÅŸlarÄ±n bazÄ± hak ve özgürlüklerini de kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, “Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan OHAL uygulanmasÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±r olmakla birlikte, Türk hükümeti uluslararasÄ± icamiaya güvenlik durumunu normalleÅŸtirme yoluna girdiÄŸine iliÅŸkin ciddi iÅŸaretler vermelidir” denildi.

Raporda ÅŸu ifade kullanÄ±ldÄ±;

“OHAL’in uygulandÄ±ÄŸÄ± tehdit belirli olmalÄ±dÄ±r. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Konvansiyonu’nun 15. Maddesi OHAL’e izin verse de, Türkiye’deki OHAL’in geniÅŸ ve sÄ±nÄ±rlarÄ± belirlenmemiÅŸ uygulanmasÄ±, darbe giriÅŸiminin nedenleriyle mücadelenin çok ötesine geçmekte, OHAL döneminin uzamasÄ± ve insanlarÄ±n haklarÄ±na zarar vermektedir. Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Türk hükümetine ÅŸu konularda baskÄ± yapmalÄ±dÄ±r;

a- Türkiye’deki OHAL uygulamasÄ±nÄ±n ilan edilmesine neden olan ÅŸartlara uygun ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilmesi ve olabildiÄŸince dar kamsamlÄ± uygulanmasÄ±;

b- OHAL’in geçici olmasÄ±, uzatÄ±lmamasÄ± ve en kÄ±sa sürede kaldÄ±rÄ±lmasÄ±;

c- Türkiye’nin Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’nin kararlarÄ±na uymasÄ±.”

“TÜRKÄ°YE PKK Ä°LE BARIÅž SÜRECÄ° BAÅžLATMALI”

Raporda sadece 15 Temmuz darbe giriÅŸimine deÄŸil, Türkiye’nin bölücü terör örgütü PKK ile mücadelesine de yer verildi.

Türk hükümetinin PKK ile mücadele çerçevesinde GüneydoÄŸu’da aldÄ±ÄŸÄ± önlemlerin de eleÅŸtirildiÄŸi raporda, “Türk hükümeti PKK ile yeni bir barÄ±ÅŸ süreci baÅŸlatmalÄ±” önerisi yer aldÄ±.

Raporda, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan da “Türkiye ve YPG/PYD arasÄ±ndaki husumet” ve bu “husumetin” IÅžÄ°D’le mücadeleye olasÄ± etkileri konusunda ayrÄ±ntÄ±lÄ± deÄŸerlendirme yapmasÄ± istendi.