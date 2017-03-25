Ä°ngiliz Parlamentosunun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporun iÃ§eriÄŸi ne

Ä°ngiliz Parlamentosunun DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonu tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Fethullah GÃ¼len de yer aldÄ±

Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nÄ±n DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonunun yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ä°ngiltere ile Türkiye'nin ikili iliÅŸkilerinin taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± potansiyel vurgulandÄ±.

Komisyonun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tahkikat kapsamÄ±nda yazÄ±lan "BaskÄ± mÄ± Ä°yileÅŸme mi? Türkiye Ä°çin Karar ZamanÄ± - Milletvekilleri Olumlu Ä°ngiliz Rolünü Destekliyor" baÅŸlÄ±klÄ± raporda, Türkiye'nin uluslararasÄ± ortak olarak önemine dikkat çekildi.

Ä°ngiltere ile Türkiye arasÄ±nda stratejik iÅŸ birliÄŸi oluÅŸturulmasÄ±nÄ± destekleyen 79 sayfalÄ±k raporda, iki ülke arasÄ±ndaki ticari, savunma sanayi ve güvenlik alanÄ±ndaki iliÅŸkilerin içerdiÄŸi fÄ±rsatlar öne çÄ±karÄ±ldÄ±.

Raporda, Türkiye'nin merkezi önem taÅŸÄ±yan bölgesel bir güç olduÄŸu deÄŸerlendirmesinde bulunularak, Türkiye'nin alacaÄŸÄ± kararlarÄ±n bölgenin kaderini de belirleyeceÄŸi ifade edildi.

Türkiye'nin DEAÅž'la mücadele ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar konusundaki önemi de vurgulanan raporda, bölgede istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda da rolünün önemli olduÄŸu belirtildi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi

Darbe giriÅŸimine de deÄŸinilen raporda, bu olayÄ±n ülkenin demokrasisini hedef aldÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ngiltere'nin bu konuda Türkiye'ye verdiÄŸi desteÄŸin yerinde olduÄŸu ifade edildi.

Raporda, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Türkiye'ye verdiÄŸi hÄ±zlÄ± desteÄŸin, Türkiye'de Ä°ngiltere'nin yakÄ±n bir müttefik ve dost olarak algÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Komisyonun raporu, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) konusunda ise temkinli ifadeler içeriyor. Raporda, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Türkiye'nin FETÖ ile darbe giriÅŸimi arasÄ±ndaki iliÅŸki konusunda bildirdiklerine inandÄ±ÄŸÄ± ancak FETÖ konusunda yeterli bilgiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ± savunuldu.

Rapor Ä°ngiliz hükümetine tavsiye niteliÄŸinde

Ä°ngiltere'nin Türkiye ile iliÅŸkilerinin masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ngiliz hükümetine Türkiye ile iliÅŸkilerinde tavsiyelerde bulunan rapor için tahkikata geçen yÄ±l temmuz ayÄ±nda baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiliz hükümetine tavsiye niteliÄŸine sahip rapor kaleme alÄ±nmadan önce komisyon üyeleri Türkiye'de ziyaret ve temaslarda bulunmuÅŸtu. Bu çerçevede, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu geçen ocak ayÄ±nda Komisyon BaÅŸkanÄ± Crispin Blunt ve beraberindeki heyeti kabul etmiÅŸti.

Rapor, komisyonun Türkiye ziyaretinin yanÄ± sÄ±ra Londra'da dinlediÄŸi kiÅŸilerden aldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸler sonrasÄ± kaleme alÄ±ndÄ±.

Ä°ngiliz Parlamentosu DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonu, 6'sÄ± iktidardaki Muhafazakar Partiden, 4'ü ana muhalefetteki Ä°ÅŸçi Partisinden ve biri Ä°skoç Ulusal Partiden olmak üzere 11 milletvekilinden oluÅŸuyor.