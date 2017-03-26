Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/03/2017 11:31

Son dakika 230'dan fazla sivili vuran ABD katliamÄ± kabul etti

musul siviller

ABD, bir kaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Musul'da DEAÅž hedefleri yerine sivilleri vurduÄŸunu kabul ederek, katliamÄ± Ã¼stlendi

Musul'da 23 Mart'ta gerçekleÅŸen ve 230'dan fazla sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi katliamÄ±, ABD öncülüÄŸündeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± askeri koalisyon üstlendi. AP'nin son dakika olarak duyurduÄŸu habere göre koalisyon, katliamdan sorumlu olduÄŸunu kabul ederek, olayda ilgisi olanlar için soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. DEAÅž'la mücadele bahanesiyle , 23 Mart'ta Musul'da sivil mahalleleri vuran ABD savaÅŸ uçaklarÄ±, pek çok evi yerle bir etmiÅŸ, hava saldÄ±rÄ±larÄ±ndan korunmak için sÄ±ÄŸÄ±naklara saklanan 230'dan fazla sivil bu saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Sadece bir sÄ±ÄŸÄ±nakta 130'dan fazla sivilin olduÄŸu duyurulmuÅŸtu.

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