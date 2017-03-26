Son dakika ABD'de gece kulÃ¼bÃ¼ne kanlÄ± saldÄ±rÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

ABD'nin Ã¼nlÃ¼ eÄŸlence kulÃ¼bÃ¼ Cameo'ya silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rganÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± olayda 1 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken 14 kiÅŸi de yaralandÄ±

ABD'de Cincinnati'nin Linwood mahallesindeki "Cameo" adlÄ± gece kulübünde eÄŸlenenlerin üzerine ateÅŸ eden silahlÄ± saldÄ±rgan, 15 kiÅŸiyi vurdu. Yerel saatle 02.00 sularÄ±nda gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da vurulanlardan biri hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rganÄ±n halen yakalanamadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. ABD basÄ±nÄ±ndaki haberlerde ise saldÄ±rganÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.