Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 26/03/2017 12:12

Son dakika ABD'de gece kulÃ¼bÃ¼ne kanlÄ± saldÄ±rÄ± Ã§ok sayÄ±da yaralÄ± var

abd gece kulÃ¼bÃ¼

ABD'nin Ã¼nlÃ¼ eÄŸlence kulÃ¼bÃ¼ Cameo'ya silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rganÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± olayda 1 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken 14 kiÅŸi de yaralandÄ±

ABD'de Cincinnati'nin Linwood mahallesindeki "Cameo" adlÄ± gece kulübünde eÄŸlenenlerin üzerine ateÅŸ eden silahlÄ± saldÄ±rgan, 15 kiÅŸiyi vurdu. Yerel saatle 02.00 sularÄ±nda gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±da vurulanlardan biri hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rganÄ±n halen yakalanamadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. ABD basÄ±nÄ±ndaki haberlerde ise saldÄ±rganÄ±n kaçtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

musul siviller

Son dakika 230'dan fazla sivili vuran ABD katliamÄ± kabul etti

ABD, bir kaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Musul'da DEAÅž hedefleri yerine sivilleri vurduÄŸunu kabul ederek, katliamÄ± Ã¼stlendi

Ä°ngiltere parlamentosu

Ä°ngiliz Parlamentosunun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± raporun iÃ§eriÄŸi ne

Ä°ngiliz Parlamentosunun DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Komisyonu tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Fethullah GÃ¼len de yer aldÄ±

Ä°ngiltere

Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼metinin TÃ¼rkiye raporu yayÄ±nlandÄ± iÃ§inde GÃ¼len de var

Ä°ngiltere hÃ¼kÃ¼meti TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler raporunu yayÄ±nladÄ±. Ä°Ã§inde Fethullah GÃ¼len raporuna yer verdi