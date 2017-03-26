Ä°sviÃ§re'de PKK gÃ¶sterilerinin hedefi olan ErdoÄŸan iÃ§in Ankara harekete geÃ§ti

Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lan PKK gÃ¶sterilerinde "ErdoÄŸan'Ä± Ã–ldÃ¼r" pankartÄ± aÃ§malarÄ± Ã¼zerine Ankara, Ä°sviÃ§re BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ni bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸÄ±rarak duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti

Ä°sviçre'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef gösteren PKK gösterilerinin ardÄ±ndan Ankara'da hareketli dakikalar yaÅŸandÄ±. Ä°sviçre'nin Ankara Büyükelçisi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na çaÄŸrÄ±ldÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°sviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'Ä± çaÄŸÄ±rarak, terör örgütü yandaÅŸlarÄ±nÄ±n Bern'de CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± hedef alan miting düzenlemesinden duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti. BakanlÄ±k kaynaklarÄ±, Ä°sviçre'nin baÅŸkenti Bern'de terör örgütü PKK yandaÅŸlarÄ±nca miting düzenlenmesi ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hedef gösterildiÄŸi pankartÄ±n açÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, dün Ankara dÄ±ÅŸÄ±nda olan Ä°sviçre'nin Ankara Büyükelçisi Haffner'in BakanlÄ±ÄŸa davet edildiÄŸini belirtti.DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MüsteÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Büyükelçi Kaan Esener'in saat 15.00'te görüÅŸtüÄŸü Haffner'e, duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± bir kez daha dile getirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.