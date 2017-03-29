Son dakika KHK yayÄ±nlandÄ± 91 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

YayÄ±nlanan son Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile iki bakanlÄ±ktan 91 kiÅŸi ihraÃ§ edildi
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayÄ±nlandÄ±. Buna göre Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15 kiÅŸi, Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 76 kiÅŸi ihraç edildi.
Yeni Kanun Hükmünde Kararname yayÄ±nlandÄ±. Buna göre Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 15 kiÅŸi, Diyanet Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 76 kiÅŸi ihraç edildi.
Frankfurtâ€™taki Zeil sokaÄŸÄ±nda bir grup TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± 'hayÄ±r' Ã§adÄ±rÄ± kurdu. Referandum Ã¶ncesi Ã¶nemli Ã§aÄŸrÄ±da bulundu
Ä°sviÃ§re'de yapÄ±lan PKK gÃ¶sterilerinde "ErdoÄŸan'Ä± Ã–ldÃ¼r" pankartÄ± aÃ§malarÄ± Ã¼zerine Ankara, Ä°sviÃ§re BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi'ni bakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸÄ±rarak duyulan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± iletti
ABD'nin Ã¼nlÃ¼ eÄŸlence kulÃ¼bÃ¼ Cameo'ya silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rganÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± olayda 1 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken 14 kiÅŸi de yaralandÄ±