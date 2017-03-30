Londra'da emekli oldu Ã‡eÅŸmede Ä°ngiliz bayraÄŸÄ±nÄ± indirdi TÃ¼rk bayraÄŸÄ± astÄ±

Ã‡eÅŸmeâ€™de TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na geÃ§en ilk tekne Kalamisiaâ€™nÄ±n sahibi Bilgisayar MÃ¼hendisi Prof. Dr. Cahit Aybetâ€™e Ã‡eÅŸme Liman BaÅŸkanÄ± Nihat Tozman tarafÄ±ndan bir TÃ¼rk bayraÄŸÄ± hediye edildi.

Fulya OMAÇ / ÇeÅŸme Aktüel Dergisi-Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan veya yabancÄ± bayrak çekilmiÅŸ olan gerçek ve tüzel kiÅŸilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayÄ±t veya tescili amacÄ±yla serbest dolaÅŸÄ±ma giriÅŸini saÄŸlayan kanunun yürürlüÄŸe girmesiyle birlikte sahibi Türk olan yabancÄ± bayraklÄ± özel teknelerin Türk bayraÄŸÄ±na geçiÅŸleri Türkiye genelinde sürüyor. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n kayÄ±tdÄ±ÅŸÄ± tekne kalmamasÄ± amacÄ±yla baÄŸlama kütükleri oluÅŸturulduÄŸunu ve teknelerin baÄŸlama kütüklerine kayÄ±tlarÄ±nÄ±n zorunlu hale getirildiÄŸini açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇeÅŸme Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na 75 özel tekne sahibi müracaat etti.

Türk sahipli yatlarÄ±n Türk bayraÄŸÄ±na geçerek uluslararasÄ± sularda Türk bayraÄŸÄ±nÄ±n payÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n da hedeflendiÄŸi yeni düzenlemede yat ve teknelere vergisel teÅŸvik de saÄŸlanÄ±rken, KDV yüzde 1’e düÅŸürüldü, ÖTV de sÄ±fÄ±rlandÄ±. Bu düzenleme sayesinde Türkiye genelinde yaklaÅŸÄ±k 5 bin 600 Türk sahipli yabancÄ± bayraklÄ± teknenin, Türk BayraÄŸÄ±’na geçmesi bekleniyor. 2009 yÄ±lÄ±nda da vergi indiriminde bin 237 tekne Türk bayraÄŸÄ±na geçmiÅŸti.

LÄ°MAN BAÅžKANLIÄžI SINIRLARIMIZ Ä°ÇÄ°NDE 784 YABANCI BAYRAKLI ÖZEL TEKNE VAR

ÇeÅŸme Liman BaÅŸkanÄ± Nihat Tozman yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “27 Ocak 2017 tarih ve 29961 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan 6770 SayÄ±lÄ± Kanun, 3 Mart 2017 tarih ve 29996 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete’de yayÄ±mlanan 2017/3 sayÄ±lÄ± yabancÄ± bayraktan Türk BayraÄŸÄ±’na geçiÅŸe iliÅŸkin tebliÄŸ gereÄŸince, yabancÄ± sicillerden çÄ±karak baÄŸlama kütüklerine kayÄ±t yaptÄ±rmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±nÄ± alÄ±yoruz. Öncelikle teknenin ölçümleri yapÄ±lÄ±p, demirbaÅŸ listesi tanzim edildikten sonra baÄŸlama kütüÄŸü ruhsatÄ± hazÄ±rlanarak ithalat iÅŸlemi için ÇeÅŸme Gümrük MüdürlüÄŸü’ne gönderiliyor. ÇeÅŸme Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde; IC ÇeÅŸme Marina’da 256 adet, AlaçatÄ± Marina’da 182 adet, AltÄ±n Yunus Setur Marina 97 adet, Teos Marina’da 191 adet, Dalyan ÇeÅŸtur Yat LimanÄ±’nda 40 adet, Dalyan BalÄ±kçÄ± BarÄ±naÄŸÄ±’nda 9 adet, Çiftlik BalÄ±kçÄ± BarÄ±naÄŸÄ±’nda 6 adet, IlÄ±ca BalÄ±kçÄ± BarÄ±naÄŸÄ±’nda 3 adet olmak üzere toplam 784 adet yabancÄ± bayraklÄ± özel tekne bulunmakta. Ä°thalatÄ± yapÄ±lacak yat/tekne ile ilgili olarak Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’mÄ±za ÅŸu ana kadar 75 baÅŸvuru oldu” diye konuÅŸtu.

LONDRA’DA EMEKLÄ° OLDU, ARTIK TEK TUTKUSU DENÄ°Z

Ä°ÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇeÅŸme’de Türk bayraÄŸÄ±na geçen ilk tekne Kalamisia adlÄ± 7,90 metre boyundaki yelkenli yat oldu. Tekne sahibi Bilgisayar Mühendisi Prof. Dr. Cahit Aybet’e ÇeÅŸme Liman BaÅŸkanÄ± Nihat Tozman tarafÄ±ndan bir Türk bayraÄŸÄ± hediye edildi. Ä°ngiltere’de Londra Üniversitesi’nden emekli olduktan ve Ä°zmir Ekonomi Üniversitesi’nde de ders verdikten sonra çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ± noktaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Cahit Aybet, “Son 4 senedir sadece yelken ve deniz ile uÄŸraÅŸÄ±yorum. Deniz her zaman tutkumdu, artÄ±k tek tutkum oldu. 15 yÄ±ldÄ±r Ä°ngiliz bayraklÄ± bir teknem var. YabancÄ± bayraklÄ± gemilerin Türkiye’de kalmasÄ±nda eskiden bir kÄ±sÄ±ntÄ± yoktu. Transitlog belgesi her sene yenileniyordu. Ama ÅŸimdi bununla ilgili mevzuat deÄŸiÅŸti. Yeni tebliÄŸ deÄŸiÅŸikliÄŸine göre, yabancÄ± bayraklÄ± tekneler Türk limanlarÄ±nda 90 günden fazla kalamayacak. Bu durumda teknesini devamlÄ± Türkiye’de tutmak isteyenler mecburen Türk bayraÄŸÄ±na geçmeleri gerekiyor. Ben de bununla ilgili haberleri görünce, Resmi Gazete’de de detaylarÄ± okudum ve Türk bayraÄŸÄ±na geçmek için müracaatÄ±mÄ± yaptÄ±m” diye konuÅŸtu.

HER Ä°KÄ° KURUMA DA TEÅžEKKÜR EDÄ°YORUM

Kendi ÅŸahsi tecrübelerine göre Türkiye’de genellikle farklÄ± kurumlar arasÄ±nda müÅŸterek çalÄ±ÅŸmalarÄ±n pek düzenli gitmediÄŸine dikkat çeken Cahit Aybet konuyla ilgili olarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

“DÄ±ÅŸardan yabancÄ± gözüyle bakarsanÄ±z Türkiye’de bir koordinasyon eksikliÄŸini görüyorsunuz.

Bayrak geçiÅŸi müracaatÄ± iki ayrÄ± yerde yapÄ±lÄ±yor. Ä°ki ayrÄ± devlet kuruluÅŸu devrede. Biri teknenin bulunduÄŸu limandaki Denizcilik UlaÅŸtÄ±rma ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, diÄŸeri Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±’na baÄŸlÄ± Gümrük MüdürlüÄŸü. Oysa Türkiye’nin geleceÄŸi için, uluslararasÄ± ortamda yarÄ±ÅŸabilmesi için iki devlet kurumunun arasÄ±ndaki koordinasyonun üst seviyede olmasÄ± lazÄ±m. KararÄ± uygulayÄ±cÄ±larÄ±n da karar vericiler kadar seri olmasÄ± lazÄ±m. UygulamanÄ±n yürürlüÄŸe girmesinin ardÄ±ndan iÅŸlemlerin 6 hafta sürmesi, benim gibi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±ÅŸ biri için yadÄ±rgatÄ±cÄ± oldu. Neyse ki bana verilen bilgide; bunun ilk uygulama prosedürü nedeniyle yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, bundan sonra iÅŸlemlerin birkaç gün içinde sonuçlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± söylendi. ÇeÅŸme Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve ÇeÅŸme Gümrük MüdürlüÄŸü’ne, ellerinden gelen her ÅŸeyi en kÄ±sa sürede yapmalarÄ± nedeniyle teÅŸekkür ediyorum, son derece memnunum.”

Ä°LK RUHSATNAME DÜZENLENDÄ°

ÇeÅŸme Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ölçümleri yapÄ±lan ve demirbaÅŸ liste tutanaÄŸÄ± hazÄ±rlanan Kalamisia adlÄ± yatÄ±n, ÇeÅŸme Gümrük MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan da serbest dolaÅŸma giriÅŸ rejimine tabi tutularak millileÅŸtirilmesinin ardÄ±ndan BaÄŸlama KütüÄŸü Ruhsatnamesi düzenlendi ve sahibi Cahit Aybet’e teslim edildi. Cahit Aybet ile birlikte Dalyan ÇeÅŸtur Yat LimanÄ±’nda baÄŸlÄ± bulunan tekneye gelen ÇeÅŸme Liman BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Karaman Ä°ngiliz bayraÄŸÄ±nÄ± indirip Türk bayraÄŸÄ±nÄ± çekti.