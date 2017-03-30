Referandum oylamasÄ± kanlÄ± bitti 3 kiÅŸi bÄ±Ã§aklandÄ±

TÃ¼rkiye'nin BrÃ¼ksel BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne referandum oylamasÄ± kapsamÄ±nda giden kiÅŸiler arasÄ±nda Ã§Ä±kan kavga sonucunda en az 3 kiÅŸi bÄ±Ã§aklandÄ±

Flaman Televizyonu'nun haberine göre Türkiye BüyükelçiliÄŸi çevresinde asÄ±lan "Evet" çaÄŸrÄ±lÄ± afiÅŸ ve pankartlarÄ± protesto eden bir grup ile CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan taraftarlarÄ± arasÄ±nda kavga çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Brüksel polisine göre, olay sÄ±rasÄ±nda en az 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n durumunun ciddi olduÄŸu belirtildi.Belçika basÄ±nÄ±, kavganÄ±n bir grup Kürt ile ErdoÄŸan taraftarlarÄ± arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ancak bu bilgi henüz teyit edilmedi.Büyükelçilik çevresinde güvenlik önlemleri arttÄ±rÄ±ldÄ±. Brüksel SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, olaya iliÅŸkin yarÄ±n kapsamlÄ± bir açÄ±klama yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Kaynak: BBC Türkçe