Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 31/03/2017 14:28

Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n sembolÃ¼ olan kadÄ±ndan haber var

Melissa Cochran

Londra'da 4 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda eÅŸini kaybeden Melissa Cochran hastaneden ilk kez fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±

Ä°ngiltere'de dört kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda kanlar içinde yatarken fotoÄŸraflanan Melissa Cochran'dan haber geldi. Hastaneden fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlanan Cochran gülümserken görülüyor. Cochran'Ä±n fotoÄŸrafÄ± Londra saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n sembollerinden biri olmuÅŸtu. Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±da yaralanan ABD'li Melissa Cochran'Ä±n hastane fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kanlar içinde yerde yatan kadÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n sembollerinden biri olmuÅŸtu.

 

 

 

EÅžÄ° SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTÄ°

25'inci evlilik yÄ±ldönümlerini kutlamak için Londra'ya gelen çift, Westminster Köprüsü üstündeyken terörist Halit Mesud'un 122 kilometre hÄ±zla sürdüÄŸü cip tarafÄ±ndan ezilmiÅŸti.Melissa Cochran'Ä±n eÅŸi Kurt Cochran saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti. 46 yaÅŸÄ±ndaki Melissa Cochran fotoÄŸraflarda koltuk deÄŸnekleriyle hareket etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken görülüyor.22 Mart'ta Londra'da gerçekeleÅŸen saldÄ±rÄ±da biri polis dört kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. SaldÄ±rÄ± terör örgütü DEAÅž üstlenmiÅŸti.

 
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