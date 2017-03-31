Avrupa BirliÄŸinin Brexit sÃ¼recindeki stratejisi ne olacak

Avrupa BirliÄŸi (AB), Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma sÃ¼recine (brexit) iliÅŸkin stratejisini duyurdu

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk'Ä±n Malta'nÄ±n baÅŸkenti Valletta'da açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± strateji, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma süreci için 'aÅŸamalÄ±' bir plan öngörüyor.

Plana göre AB, Ä°ngiltere'nin birlikten ayrÄ±lma süreci tamamlanmadan serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± için görüÅŸmeler yapmaya hazÄ±r.

Ancak bunun için Brexit müzakerelerinin ilk aÅŸamasÄ±nda yeterli seviyede ilerleme saÄŸlanmasÄ± gerekiyor

Ä°ngiltere, 2 yÄ±llÄ±k müzakere süreci sÄ±rasÄ±nda AB ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalamayÄ± ve bunun yürürlüÄŸe konmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.Donald Tusk'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± taslak onay için onay için birlik üyesi diÄŸer 27 ülkeye gönderilecek.

Taslakta 27 ülkenin Mart 2019 tarihi itibarÄ±yla Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lmasÄ±na hazÄ±r olduÄŸu ancak böyle bir anlaÅŸmanÄ±n AB kurallarÄ±na göre yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtiliyor.

Tusk, "AB'nin 27 ülkesi cezalandÄ±rÄ±cÄ± bir tavÄ±r takÄ±nmÄ±yor ve takÄ±nmayacak. Brexit'in kendisi yeterince cezalandÄ±rÄ±cÄ±" dedi.

'Güvenlik pazarlÄ±k konusu deÄŸil'

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk konuÅŸmasÄ±nda ayrÄ±ca taraflarÄ±n hiçbirinin güvenlik konularÄ±nÄ± pazarlÄ±k konusu yapma taraftarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ngiltere daha önce AB ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± imzalamamasÄ± halinde, AB ile güvenlik konularÄ±nda iÅŸbirliÄŸini azaltabileceÄŸinin sinyalini vermiÅŸti.

"Bir yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma olmalÄ±" diyen Tusk, "OrtaklarÄ±mÄ±z mantÄ±klÄ± ve akÄ±llÄ± ortaklardÄ±r" diye konuÅŸtu.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in ticari anlaÅŸma ve güvenlik konularÄ±nÄ± birlikte deÄŸerlendirmesi "AB'ye tehdit" olarak yorumlanmÄ±ÅŸ, BBC'ye konuÅŸan Ä°ngiltere'nin Brexit'den sorumlu bakanÄ± David Davis bu deÄŸerlendirmeyi reddederek, May'in kapsamlÄ± bir anlaÅŸma yapmanÄ±n önemine dikkat çektiÄŸini söylemiÅŸti.

Theresa May, Brüksel'e gönderdiÄŸi 'ayrÄ±lÄ±k mektubunda' da AB ile ekonomi ve güvenlik iÅŸbirliÄŸinde derin ve özel bir ortaklÄ±k istediklerini söylemiÅŸti.

Brexit süreci ÇarÅŸamba günü mektubun Brüksel'e ulaÅŸmasÄ±yla resmen baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe