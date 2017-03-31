CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Halit AkÃ§atepe mesajÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta ismi Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mesaj yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan usta sanatçÄ± Halit Akçatepenin ölümü ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, “Türk sinema ve tiyatrosunun saygÄ±deÄŸer isimlerindne Halit Akçatepe’nin vefatÄ±nÄ± derin bir teessürle öÄŸrendim. CanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterle ve sanatçÄ± ile her yaÅŸtan vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n sevgisini kazanmÄ±ÅŸ olan usta oyuncu Halit Akçatepe her zaman sevgi ve saygÄ±yla yad edilecektir” açÄ±klamasÄ±na yer verdi