Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 31/03/2017 20:31

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Halit AkÃ§atepe mesajÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, TÃ¼rk sinemasÄ±nÄ±n usta ismi Halit AkÃ§atepe'nin vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mesaj yayÄ±nladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan usta sanatçÄ± Halit Akçatepenin ölümü ile ilgili yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajda, “Türk sinema ve tiyatrosunun saygÄ±deÄŸer isimlerindne Halit Akçatepe’nin vefatÄ±nÄ± derin bir teessürle öÄŸrendim. CanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± karakterle ve sanatçÄ± ile her yaÅŸtan vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n sevgisini kazanmÄ±ÅŸ olan usta oyuncu Halit Akçatepe her zaman sevgi ve saygÄ±yla yad edilecektir” açÄ±klamasÄ±na yer verdi

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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