Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 01/04/2017 08:45

Tahliyesine karar verilmiÅŸti flaÅŸ bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

Atilla TaÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda tahliye olan aralarÄ±nda Atilla TaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 7 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, örgütün medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda “silahlÄ± terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklu yargÄ±lanan ve bugün tahliyesine karar verilen Atilla TaÅŸ, Ali AkkuÅŸ, Hüseyin AydÄ±n, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid KÄ±lÄ±ç ve Yetkin YÄ±ldÄ±z hakkÄ±nda "darbe" soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ± 

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, 7 ÅŸüpheli hakkÄ±nda “Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs” ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etmek” suçlarÄ±ndan gözaltÄ± kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±. Åžüphelilerin gözaltÄ±na alÄ±nma gerekçesi olarak, ÅŸüpheliler aleyhindeki deliller, atÄ±lÄ± suçun özelliÄŸi, kaçma ÅŸüphesi gösterildi. 

Bu arada, bu soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Gökçe FÄ±rat ÇulhaoÄŸlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah KÄ±lÄ±ç ve OÄŸuz Usluer hakkÄ±nda da gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Böylece, FETÖ'nün medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ±nda, haklarÄ±nda tahliye kararÄ± verilen 21 sanÄ±ktan 13'ü hakkÄ±nda yeni soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸ oldu. 

AyrÄ±ca, medya yapÄ±lanmasÄ± davasÄ± kapsamÄ±nda Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince tahliyelerine karar verilen HanÄ±m BüÅŸra Erdal, Ahmet MemiÅŸ, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil Ä°brahim Balta ve Muhammet Said KuloÄŸlu'nun serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na duruÅŸma savcÄ±sÄ± itirazda bulunmuÅŸ, Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, itirazÄ± kabul etmiÅŸti. 

Böylece, yeni soruÅŸturma ve dava kapsamÄ±nda yapÄ±lan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kiÅŸi, bu aÅŸamada serbest bÄ±rakÄ±lmamÄ±ÅŸ oldu. 

Kaynak: Hürriyet

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