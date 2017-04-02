Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 02/04/2017 15:54

Osman ÅžimÅŸek FETÃ– lideri GÃ¼len'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

fethullah gÃ¼len

FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fethullah GÃ¼len'in kalp krizi geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±klayan Osman ÅžimÅŸek, "Hz. Rahmandan ÅŸifa diliyorum. KardeÅŸlerimiz dualarÄ±nÄ± eksik etmesinler." notuyla bu haberi paylaÅŸtÄ±

TeröristbaÅŸÄ± Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da kalp krizi geçirdiÄŸi iddia edildi. Haberi FETÖ lideri Gülen'in en yakÄ±nÄ±ndaki isimlerden Herkul.org editörü Osman ÅžimÅŸek sosyal medyadan duyurdu. ÅžimÅŸek, "Muaterem Hoca Efendi kalp krizi geçirdi. Hz. Rahmandan ÅŸifa diliyorum. KardeÅŸlerimiz dualarÄ±nÄ± eksik etmesinler." notunu paylaÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±m:

 

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