Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentindeki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisi belirlendi

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde dÃ¼zenlenen Ã§ifte bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phesi bulundu, fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentindeki mavi metro hattÄ±nda biri Sennaya PloÅŸad istasyonunda, diÄŸeriyse Tehnologiçeskaya Institu istasyonunda olmak üzere çifte bombalÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±larda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 6'sÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi.Öte yandan PloÅŸad Vostaniya istasyonunda da patlamamÄ±ÅŸ bir bomba bulundu. Bomba, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

ÅžÜPHELÄ°YE AÄ°T FOTOÄžRAFLAR YAYINLANDI

SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Rus yetkililer, katliamdan sorumlu olduÄŸuna inandÄ±klarÄ± bir kiÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Rusya genelinde metro istasyonlarÄ±nda yayÄ±nladÄ±.YayÄ±nlanan fotoÄŸrafta ÅŸüphelinin 40-50 yaÅŸlarÄ±nda, sakallÄ± ve baÅŸÄ±nda ÅŸapka bulunan uzun boylu bir erkek olduÄŸu görülüyor.Rus yetkililer, ÅŸüphelinin kimliÄŸiyle ilgili ise herhangi bir bilgi paylaÅŸmadÄ±.

Kaynak: Haberler.com