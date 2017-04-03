Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/04/2017 21:06

10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan o fotoÄŸraf yayÄ±nlandÄ±

rusya saldÄ±rganÄ±

St. Petersburg'da yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

St. Petersburg'un mavi metro hattÄ±nda biri Sennaya PloÅŸad istasyonunda, diÄŸeriyse Tehnologiçeskaya Institu istasyonunda olmak üzere çifte bombalÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi.

10 ÖLÜ 37 YARALI

SaldÄ±rÄ±larda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açÄ±klamasÄ±na göre 10 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 37 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ±lardan 6'sÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi.Öte yandan PloÅŸad Vostaniya istasyonunda da patlamamÄ±ÅŸ bir bomba bulundu. Bomba, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

ÅžÜPHELÄ°YE AÄ°T FOTOÄžRAFLAR YAYINLANDI

SaldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Rus yetkililer, katliamdan sorumlu olduÄŸuna inandÄ±klarÄ± bir kiÅŸinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Rusya genelinde metro istasyonlarÄ±nda yayÄ±nladÄ±.YayÄ±nlanan fotoÄŸrafta ÅŸüphelinin 40-50 yaÅŸlarÄ±nda, sakallÄ± ve baÅŸÄ±nda ÅŸapka bulunan uzun boylu bir erkek olduÄŸu görülüyor.Rus yetkililer, ÅŸüphelinin kimliÄŸiyle ilgili ise herhangi bir bilgi paylaÅŸmadÄ±.

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