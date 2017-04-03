DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Rusya'ya taziye mesajÄ±

Rusya'da bugÃ¼n ayrÄ± ayrÄ± meydana gelen iki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentindeki patlamada çok sayÄ±da can kaybÄ± olduÄŸunun üzüntüyle öÄŸrenildiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada, "Terörün her türlüsüne karÅŸÄ± olduÄŸunu defaatle açÄ±klamÄ±ÅŸ bir ülke olarak bu alçak terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Hadisede hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlerin kederli yakÄ±nlarÄ±na, Rus yönetimine ve dost Rus halkÄ±na en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldÄ±.