Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/04/2017 21:17

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Rusya'ya taziye mesajÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

Rusya'da bugÃ¼n ayrÄ± ayrÄ± meydana gelen iki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentindeki patlamada çok sayÄ±da can kaybÄ± olduÄŸunun üzüntüyle öÄŸrenildiÄŸi belirtildi.AçÄ±klamada, "Terörün her türlüsüne karÅŸÄ± olduÄŸunu defaatle açÄ±klamÄ±ÅŸ bir ülke olarak bu alçak terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Hadisede hayatlarÄ±nÄ± kaybedenlerin kederli yakÄ±nlarÄ±na, Rus yönetimine ve dost Rus halkÄ±na en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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saldÄ±rÄ± rusya

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