Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 03/04/2017 21:48

DEAÅž iki hafta Ã¶nce bu afiÅŸle RuslarÄ± tehdit etmiÅŸ

saldÄ±rÄ± rusya

Rusya'nÄ±n St Petersburg kentinde bugÃ¼n yaÅŸanan eÅŸ zamanlÄ± iki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'Ä±n Rusya'yÄ± tehdit ettiÄŸine yÃ¶nelik bir afiÅŸ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'da St Petersburg'da iki ayrÄ± metro istasyonunda düzenlenen ve 10 kiÅŸinin öldüÄŸü, 37 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larla ilgili ilginç bir detay ortaya çÄ±ktÄ±. Terör örgütü DEAÅž'Ä±n iki hafta önce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir afiÅŸle, RuslarÄ± tehdit ettiÄŸi görüldü.

 

 

"ONLARI BULDUÄžUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN"

AfiÅŸte, elinde el bombasÄ± tutan kamuflajlÄ± bir militan ve arka planda Kremlin'in harap olmuÅŸ hali görülüyor. AfiÅŸin üzerinde de "OnlarÄ± bulduÄŸunuz yerde öldürün" "Rusya'yÄ± yakacaÄŸÄ±z" yazÄ±larÄ± yer aldÄ±.Patlamada DEAÅž'Ä±n parmaÄŸÄ± olduÄŸu iddia ediliyor. Yekililer, patlamalarÄ±n hemen ardÄ±ndan bir ÅŸüphelinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Rusya'ya taziye mesajÄ±

Rusya'da bugÃ¼n ayrÄ± ayrÄ± meydana gelen iki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± taziye mesajÄ± yayÄ±nladÄ±

rusya saldÄ±rganÄ±

10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan o fotoÄŸraf yayÄ±nlandÄ±

St. Petersburg'da yapÄ±lan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Ã¶nemli bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±

St. Petersburg

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentindeki saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelisi belirlendi

Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde dÃ¼zenlenen Ã§ifte bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phesi bulundu, fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±