DEAÅž iki hafta Ã¶nce bu afiÅŸle RuslarÄ± tehdit etmiÅŸ

Rusya'nÄ±n St Petersburg kentinde bugÃ¼n yaÅŸanan eÅŸ zamanlÄ± iki saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DEAÅž'Ä±n Rusya'yÄ± tehdit ettiÄŸine yÃ¶nelik bir afiÅŸ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'da St Petersburg'da iki ayrÄ± metro istasyonunda düzenlenen ve 10 kiÅŸinin öldüÄŸü, 37 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larla ilgili ilginç bir detay ortaya çÄ±ktÄ±. Terör örgütü DEAÅž'Ä±n iki hafta önce yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bir afiÅŸle, RuslarÄ± tehdit ettiÄŸi görüldü.

"ONLARI BULDUÄžUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN"

AfiÅŸte, elinde el bombasÄ± tutan kamuflajlÄ± bir militan ve arka planda Kremlin'in harap olmuÅŸ hali görülüyor. AfiÅŸin üzerinde de "OnlarÄ± bulduÄŸunuz yerde öldürün" "Rusya'yÄ± yakacaÄŸÄ±z" yazÄ±larÄ± yer aldÄ±.Patlamada DEAÅž'Ä±n parmaÄŸÄ± olduÄŸu iddia ediliyor. Yekililer, patlamalarÄ±n hemen ardÄ±ndan bir ÅŸüphelinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± yayÄ±nlamÄ±ÅŸtÄ±.