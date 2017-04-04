Cumhuriyet Gazetesi iddianamesi tamamlandÄ± iÅŸte detaylar

Cumhuriyet Gazetesi'nin 2013 yÄ±lÄ±ndan itibaren yÃ¶nÃ¼nÃ¼ AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼kten FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n savunucu haline geldiÄŸini belirten iddianamede bir numaralÄ± suÃ§lunun Can DÃ¼ndar olduÄŸu belirtiliyor

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir olduklarÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma sonucunda, Can Dündar, AkÄ±n Atalay, Ahmet ÅžÄ±k, Bülent Utku, Kadri Gürsel ve AydÄ±n Engin ile "jeansbiri" hesabÄ±nÄ±n sahibinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 ÅŸüpheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±.

1 NUMARA CAN DÜNDAR

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede bir numaralÄ± ÅŸüpheli olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar yer aldÄ±. Ä°ddianamede, Atatürk'ün talimatÄ± ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen Cumhuriyet Gazetesi'ne, "2013 yÄ±lÄ±ndan itibaren FETÖ/PDY tarafÄ±ndan adeta el koyulduÄŸu" anlatÄ±ldÄ±. "Can Dündar'Ä±n gazetenin baÅŸÄ±na geçmesiyle birlikte, gazetenin kuruluÅŸ amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karak baÅŸka bir yörüngeye girdiÄŸi" de iddianamede belirtildi.

"KURULMA AMACINDAN SAPTI, TERÖR ÖRGÜTLERÄ°NÄ°N SAVUNUCUSU OLDU"

Gazetenin bu dönemde, "özellikle FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin savunucusu ve koruyucusu olduÄŸu" belirtilen iddianamede, "terör örgütlerinin eylemlerini perdeleyerek, basÄ±n özgürlüÄŸü ve evrensel hukukun saÄŸladÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r eleÅŸtiri içeren haber ve yorum yapma hakkÄ±nÄ±n çok ötesine geçmiÅŸ, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± illegal siyasete zemin hazÄ±rlayarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± asimetrik savaÅŸ yöntemleriyle hedef tahtasÄ± haline getirerek yoÄŸun bir algÄ± operasyonu baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.