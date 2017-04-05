Ä°dlib'den TÃ¼rkiye'ye tedavi iÃ§in getirilenlerin sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Suriye'nin Ä°dlib kentine dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±dan etkilenip TÃ¼rkiye'ye tedavi iÃ§in getirilenlerin sayÄ±sÄ± 32 oldu

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Ä°dlib'de düzenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan etkilenip tedavi için Türkiye'ye getirilen kiÅŸi sayÄ±sÄ± 32'ye ulaÅŸtÄ±.AlÄ±nan bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine kimyasal silahla gerçekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±dan etkilenen Suriyelilerin Türkiye'ye sevki sürüyor.

Cilvegözü SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na getirilen Suriyeliler, özel kÄ±yafetler giyen saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk kontrolleri sonrasÄ± Türkiye'ye geçiriliyor.Sabah saatlerinden bu yana Türkiye'ye getirilen ve Hatay'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±lan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 32 olduÄŸu, durumu aÄŸÄ±r olan 2 kiÅŸinin de kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi öÄŸrenildi.ReyhanlÄ± Devlet Hastanesinde tedavisi süren hastalardan Veda Ajej (35) isimli kadÄ±n, AA muhabirine, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda eÅŸi ve çocuklarÄ±yla evde olduÄŸunu belirtti.

"Ailemden haberim yok"

Büyük bir gürültüyle uyandÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ajej, "Gazdan etkilenmiÅŸtik. KalkÄ±p, düÅŸmeye baÅŸladÄ±k. Ayakta duramÄ±yorduk. BaÅŸ dönmesi ve mide bulantÄ±sÄ± oldu. Nefesim daraldÄ±. Nefes alamaz oldum. Gözlerimden yaÅŸ geliyordu. Sonra kendimi kaybetti. Gözümü Türkiye'de hastanede açtÄ±m. Hiçbir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yorum. EÅŸim ve 2 çocuÄŸumun durumunu bilmiyorum. Onlara ne olduÄŸunu bilmiyorum. Onlardan haberim yok" ifadelerini kullandÄ±.

Hastanede tedavi gören 14 yaÅŸÄ±ndaki Mahmut Mansur da saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda fÄ±rÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.FÄ±rÄ±nÄ±n evlerine yakÄ±n olduÄŸunu anlatan Mansur, "Büyük bir patlama oldu. BaÅŸÄ±m dönmeye baÅŸladÄ±. Yere düÅŸtüm. AyaÄŸa kalkamaz oldum. En son etrafÄ±mda enkaz vardÄ± ve çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± duydum. Çok sayÄ±da ölü ve yaralÄ± vardÄ±, gerisini hatÄ±rlamÄ±yorum." dedi.