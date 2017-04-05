Kimyasal saldÄ±rÄ±lar Ä°stanbul'da protesto edildi

Suriye'nin Ä°dlib kentine dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ± Ä°stanbul BeyoÄŸlu'nda protesto edildi

BeÅŸÅŸar Esad rejiminin Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinin Han Åžeyhun Beldesine düzenlediÄŸi klor gazÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±, Ä°stanbul'da protesto edildi.BeyoÄŸlu Tünel’de toplanan Sabah NamazÄ± Devrimi, Özgür-Der Üniversite GençliÄŸi ve Seriyye VakfÄ± üyeleri, "Emperyalist Rusya, Suriye’den defol", "Müslüman zulme boyun eÄŸmez" pankartÄ± açtÄ±. Polisin geniÅŸ güvenlik önlemleri altÄ±nda Rusya'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸuna kadar yürüyen gruptakiler, tekbirler getirdi.

"Ä°dlib'deki çocuklarÄ± hangi suçlarÄ±ndan dolayÄ± katlettiniz?"

Burada grup adÄ±na açÄ±klama yapan gazeteci yazar Adem Özköse, Avrupa veya Amerika'da 50 tavuk öldürülse bütün dünyanÄ±n ayaÄŸa kalkacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Özköse, bugün 50'den fazla Suriyeli çocuÄŸun Ä°dlib'de kimyasal silahlarla katledildiÄŸini anlatarak, "Katil Ä°ran'a, Rusya'ya diyoruz ki 'Ey alçaklar, ey zalimler, ey katiller! Ä°dlib'deki çocuklarÄ± hangi suçlarÄ±ndan dolayÄ± katlettiniz? Hangi suçlarÄ±ndan dolayÄ± öldürdünüz? Hepiniz katilsiniz.' Rusya, çocuklarÄ±mÄ±zÄ± Halep'te katletti. Rusya katildir, Putin katildir. YaptÄ±ÄŸÄ± her konuÅŸmasÄ±nda Hazreti Hüseyin Efendimizin, Hazreti Ali Efendimizin takipçisi olduÄŸunu söyleyen Hamaney... Ey Hamaney, sen Hazreti Ali Efendimizin, ehlibeytin deÄŸil, sen Yezid'in takipçisisin. Hz. Ali'nin de Hz. Ömer’in de Hz. Ebubekir’in de takipçileri bizleriz. Sen katilsin, sen Yezid'in takipçisisin." diye konuÅŸtu.

"Müslümana kardeÅŸleri katledilirken, susmak yakÄ±ÅŸmaz"

"EÄŸer bizim ölülerimiz bile BatÄ±lÄ±larÄ±n ölüleriyle eÅŸit deÄŸilse, eÄŸer dünyada adalet yoksa, barÄ±ÅŸ da yoktur." diyen Özköse, ÅŸöyle devam etti:

"Sonuna kadar bu zalimlere karÅŸÄ± direneceÄŸiz, Allah'Ä±n izniyle. Tüm dünya, mazlumlar katledilirken sussa da çocuklar kimyasal silahla katledilirken sussa da Allah'Ä±n izniyle Ä°stanbul'un güzel yürekli gençleri, DiyarbakÄ±r'Ä±n, Konya'nÄ±n, Anadolu'nun güzel yüzlü insanlarÄ±, susmayacak ve tepki göstereceÄŸiz. SloganlarÄ±mÄ±zla, tekbirlerimizle, haykÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zla onlara gerekli tepkileri göstereceÄŸiz. Bizler, 'zulüm karÅŸÄ±sÄ±nda susan dilsiz ÅŸeytandÄ±r' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Böyle bir Peygamberin ümmeti susmaz. Müslümana kardeÅŸleri katledilirken, susmak yakÄ±ÅŸmaz."

Adalet, insanlÄ±k ve medeniyetin çocuklarÄ± olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Özköse, "Biz dünyanÄ±n neresinde olursa olsun, çocuklara, sivil insanlara karÅŸÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ±larÄ± kabul etmiyoruz. Fakat biz aynÄ± zamanda Filistin'de müntakim olan bir Rabbin kullarÄ±yÄ±z. Biz Rahmet Peygamberinin ümmeti olduÄŸumuz kadar, 'Cennet kÄ±lÄ±çlarÄ±n gölgesi altÄ±ndadÄ±r' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz." diye konuÅŸtu.