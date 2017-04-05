Polis gÃ¼nlerdir onu arÄ±yordu nerede bulunduÄŸunu duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

Ä°ngiltere'de Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden bu yana helikopterlerle her yer aranan 9 yaÅŸÄ±ndaki John yataÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±

Pazartesi gecesinden beri çocuÄŸun kayÄ±p olduÄŸu bilgisi üzerine, Gateshead kenti polisi helikopterleri de devreye sokarak nehirde arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±.Onlarca kiÅŸi, kayÄ±p olduÄŸu düÅŸünülen çocuÄŸu bulmak için ellerinde fotoÄŸraflarla arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na destek verdi.

Saatler süren arama sonrasÄ± polis anneyi arayarak, John adÄ±ndaki çocuÄŸa ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Bundan sadece üç saat sonra John, yataÄŸÄ±nÄ±n altÄ±ndaki büyük çekmecede bulundu.John'un saklanma nedeni ise basitti: Okula gitmeyi hiç istemiyordu.

'Olabilecek en kötü ÅŸeyi düÅŸündüm'

8 çocuÄŸu olan ve dul olduÄŸu belirilen Michelle Dinning, John'un kaybolduÄŸu korkusuna kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çocuÄŸun halen okulda olduÄŸunu umdu.

Okul yetkilileri çocuÄŸun okula hiç gelmediÄŸini söylemek için aradÄ±ÄŸÄ±ndaysa annesi hemen polisi aradÄ±.

Michelle Dinning, "O sÄ±rada her ÅŸey çok gerçekti ve çok panikledim. Olabilecek en kötü ÅŸeyi düÅŸündüm. Eve son birkez bakmayÄ± önerdiÄŸimde polis bu defa yataklarÄ± kaldÄ±rdÄ±" diye açÄ±kladÄ±.

'Beni bulurlarsa kÄ±zacaklarÄ±ndan korktum'

Anne Dinning eÄŸilip yataÄŸÄ±n altÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±klarÄ±nda ise, John'u yeÅŸil okul üniformasÄ± içinde, gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸulmuÅŸ olarak buldu.

Hikayenin geri kalanÄ±nÄ± 8 yaÅŸÄ±ndaki John ÅŸöyle anlattÄ±:

"Ä°nsanlarÄ±n beni aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum ve sessizce burada saklanmanÄ±n daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüm. Beni bulurlarsa bana baÄŸÄ±racaklarÄ±ndan ve kÄ±zacaklarÄ±ndan korktum, o yüzden de olduÄŸum yerde kaldÄ±m."

Aile her ÅŸey olup biterken çocuÄŸun saatlerce yataÄŸÄ±n altÄ±nda kÄ±vrÄ±lÄ±p saklanmasÄ±na halen inanamadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe