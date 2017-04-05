KatliamÄ±n ardÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye getirilen yaralÄ±lardan kÃ¶tÃ¼ haber

Ä°dlib'den TÃ¼rkiye'ye tedavi iÃ§in getirilen yaralÄ±lardan 3'Ã¼ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re hayatÄ±nÄ± kaybetti

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye'nin Ä°dlib kentinde yaÅŸanan kimyasal katliamÄ±n ardÄ±ndan Türkiye'ye getirilen yaralÄ±larÄ±n durumuyla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n açÄ±klamasÄ±nda yaralÄ± 3 Suriyelinin hayatÄ±nÄ± lkaybettiÄŸi yer aldÄ±.

BAKANLIK YARALILAR HAKKINDA BÄ°LGÄ° VERDÄ°

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

"Suriye'de yaÅŸanan patlama sonrasÄ±nda yaralÄ±larÄ±n Türkiye'de tedavi görmesi talebi üzerine dün 11.05 itibariyle AFAD koordinatörlüÄŸünde dekontaminasyon (arÄ±ndÄ±rma) çadÄ±rÄ± kurulmuÅŸ, 3 UMKE timi ve 3'ü 4 sedyeli olmak üzere 22 adet 112 ambulans ekibimiz sÄ±nÄ±rda görevlendirilmiÅŸtir. Hatay Cilvegözü sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±na gelen Suriyeli yaralÄ±lara kimyasal arÄ±ndÄ±rma iÅŸlemi yapÄ±larak 112 ambulanslarÄ±yla çeÅŸitli hastanelere nakledilmiÅŸlerdir. YaralÄ±larÄ±n bulunduÄŸu hastaneler; Hatay ReyhanlÄ± Devlet Hastanesi: 20 yaralÄ±, Hatay Devlet Hastanesi: 3 yaralÄ±, Hatay M.Kemal Ünv. Hastanesi: 3 yaralÄ± (1'i yoÄŸun bakÄ±mda), Hatay KÄ±rÄ±khan Devlet Hastanesi: 1 yaralÄ±, Hatay ReyhanlÄ± Özel Sevgi Hastanesi: 1 yaralÄ±, Adana BalcalÄ± Üniversitesi Hastanesi: 1 yaralÄ± olmak üzere toplam, 29 yaralÄ±nÄ±n tedavilerine devam edilmekte olup hastanelerde tedavi gören 3 yaralÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir"