Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/04/2017 12:45

SaldÄ±rÄ±dan sonra Esad'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama

suriye esad

Ä°dlib bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, "Bizim bu savaÅŸta baÅŸka bir seÃ§eneÄŸimiz yok. Bu yÃ¼zden kendimizden eminiz, inatÃ§Ä±yÄ±z ve kararlÄ±yÄ±z" dedi.

HÄ±rvat basÄ±nÄ±na mülakat veren Suriye lideri Esad, ülkesinde yenilgiye uÄŸramasÄ± hâlinde Suriye'nin haritadan silineceÄŸini iddia etti. Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, HÄ±rvatistan'da yayÄ±nlanan Vecernji List gazetesine verdiÄŸi mülakatta, "Bizim bu savaÅŸta baÅŸka bir seçeneÄŸimiz yok. Bu yüzden kendimizden eminiz, inatçÄ±yÄ±z ve kararlÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. Suriye'deki Esad rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin dünyadan sert tepkiler geliyor. Almanya, Ä°sveç, Ä°ngiltere, Fransa tepki gösteren ülkelerden sadece bazÄ±larÄ±. En çarpÄ±cÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ ise AB'den geldi. PolitikalarÄ± Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±da asÄ±l sorumluluÄŸun Esad rejiminde olduÄŸunu söyledi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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