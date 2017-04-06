Ä°dlib'e yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokaklara tehlike levhalarÄ± konuldu

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesinin Esad rejimi gÃ¼Ã§lerinin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokaklara tehlike ibaresi iÃ§eren levhalar koydu

Ä°dlib'teki kimyasal katliamÄ±n ardÄ±ndan bölgeden ilk görüntüler geldi. 70 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ± sonrasÄ± bölgede bazÄ± sokak giriÅŸlerine 'tehlikeli' ibaresinin olduÄŸu levhalar konduÄŸu görülüyor. Bölge bir süredir var olan savaÅŸÄ±n izlerinin yanÄ± sÄ±ra son yaÅŸanan korkunç olayla birlikte terk edilmiÅŸ bir kenti andÄ±rÄ±yor.

TERK EDÄ°LMÄ°Åž BÖLGE GÄ°BÄ°

Suriye'nin idlib kentine baÄŸlÄ± Han Åžeyhun'da kimyasal katliam sonrasÄ± bölge inceleniyor. YapÄ±lan ilk araÅŸtÄ±rmalarda SaldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi mahalledeki yapÄ±larÄ±n, hububat silosu olduÄŸu görüldü. Sokaklar ise adeta terk edilmiÅŸ bir bölge gibi… SavaÅŸ izlerini taÅŸÄ±yan yÄ±kÄ±k dökük binalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yollarda ölü hayvanlar yatÄ±yor. Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n kuÅŸlarÄ± bile telef ettiÄŸi görülüyor. BazÄ± sokaklarda ise 'tehlikeli' ibaresinin olduÄŸu levhalar var. Bölgedeki hastanelerin, sürekli olarak yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar yüzünden, kapasitelerinin limitli olmasÄ± ve Ä°dlib'de bulunan Al Rahma Hastanesi'nin de saldÄ±rÄ±larda zarar görmesiyle, yaralÄ±lar Türkiye'nin güney doÄŸusunda yer alan ÅŸehirlere götürülüyor.