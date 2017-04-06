Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/04/2017 12:40

Ä°dlib'e yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokaklara tehlike levhalarÄ± konuldu

idlib savaÅŸ

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesinin Esad rejimi gÃ¼Ã§lerinin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokaklara tehlike ibaresi iÃ§eren levhalar koydu

Ä°dlib'teki kimyasal katliamÄ±n ardÄ±ndan bölgeden ilk görüntüler geldi. 70 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ± sonrasÄ± bölgede bazÄ± sokak giriÅŸlerine 'tehlikeli' ibaresinin olduÄŸu levhalar konduÄŸu görülüyor. Bölge bir süredir var olan savaÅŸÄ±n izlerinin yanÄ± sÄ±ra son yaÅŸanan korkunç olayla birlikte terk edilmiÅŸ bir kenti andÄ±rÄ±yor.

TERK EDÄ°LMÄ°Åž BÖLGE GÄ°BÄ°

Suriye'nin idlib kentine baÄŸlÄ± Han Åžeyhun'da kimyasal katliam sonrasÄ± bölge inceleniyor. YapÄ±lan ilk araÅŸtÄ±rmalarda SaldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi mahalledeki yapÄ±larÄ±n, hububat silosu olduÄŸu görüldü. Sokaklar ise adeta terk edilmiÅŸ bir bölge gibi… SavaÅŸ izlerini taÅŸÄ±yan yÄ±kÄ±k dökük binalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yollarda ölü hayvanlar yatÄ±yor. Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n kuÅŸlarÄ± bile telef ettiÄŸi görülüyor. BazÄ± sokaklarda ise 'tehlikeli' ibaresinin olduÄŸu levhalar var. Bölgedeki hastanelerin, sürekli olarak yaÅŸanan çatÄ±ÅŸmalar yüzünden, kapasitelerinin limitli olmasÄ± ve Ä°dlib'de bulunan Al Rahma Hastanesi'nin de saldÄ±rÄ±larda zarar görmesiyle, yaralÄ±lar Türkiye'nin güney doÄŸusunda yer alan ÅŸehirlere götürülüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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esad rejimi

Esad rejiminden ÅŸaÅŸÄ±rtan aÃ§Ä±klama kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesine yapÄ±lan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz" ÅŸeklinde ifadelerde bulunmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

bmden ateÅŸkes isteÄŸi

BM'den o Ã¼lkelere Suriye'de 72 saatlik ateÅŸkes saÄŸlanma talebi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Suriye'de yaÅŸanan kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± 72 saat boyunca ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

suriye esad

SaldÄ±rÄ±dan sonra Esad'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama

Ä°dlib bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, "Bizim bu savaÅŸta baÅŸka bir seÃ§eneÄŸimiz yok. Bu yÃ¼zden kendimizden eminiz, inatÃ§Ä±yÄ±z ve kararlÄ±yÄ±z" dedi.