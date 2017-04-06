Esad rejiminden ÅŸaÅŸÄ±rtan aÃ§Ä±klama kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz

Ä°dlib bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, "Bizim bu savaÅŸta baÅŸka bir seÃ§eneÄŸimiz yok. Bu yÃ¼zden kendimizden eminiz, inatÃ§Ä±yÄ±z ve kararlÄ±yÄ±z" dedi.