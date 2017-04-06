Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/04/2017 14:22

Esad rejiminden ÅŸaÅŸÄ±rtan aÃ§Ä±klama kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz

esad rejimi

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesine yapÄ±lan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz" ÅŸeklinde ifadelerde bulunmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib'de meydana gelen ve 100'den fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, Ä°dlib'de kimyasal silah kullandÄ±klarÄ± iddialarÄ± reddedildi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz" ifadelerinde bulundu.

DEAÅž'I SORUMLU TUTTU

Suriye DÄ±ÅŸiÅŸlleri BakanÄ± Velid Muallim, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, Suriye'nin salÄ± günü meydana gelen saldÄ±rÄ±da El Nusra cephesinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusu olarak DEAÅž'Ä± gösterdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Hiçbir zaman kendi halkÄ±mÄ±z için kimyasal silah kullanmayacaÄŸÄ±z" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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bmden ateÅŸkes isteÄŸi

BM'den o Ã¼lkelere Suriye'de 72 saatlik ateÅŸkes saÄŸlanma talebi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Suriye'de yaÅŸanan kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± 72 saat boyunca ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

suriye esad

SaldÄ±rÄ±dan sonra Esad'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama

Ä°dlib bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, "Bizim bu savaÅŸta baÅŸka bir seÃ§eneÄŸimiz yok. Bu yÃ¼zden kendimizden eminiz, inatÃ§Ä±yÄ±z ve kararlÄ±yÄ±z" dedi.

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Ä°dlib'e yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokaklara tehlike levhalarÄ± konuldu

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesinin Esad rejimi gÃ¼Ã§lerinin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sokaklara tehlike ibaresi iÃ§eren levhalar koydu