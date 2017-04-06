Esad rejiminden ÅŸaÅŸÄ±rtan aÃ§Ä±klama kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesine yapÄ±lan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz" ÅŸeklinde ifadelerde bulunmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±
Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib'de meydana gelen ve 100'den fazla kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, Ä°dlib'de kimyasal silah kullandÄ±klarÄ± iddialarÄ± reddedildi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz" ifadelerinde bulundu.
DEAÅž'I SORUMLU TUTTU
Suriye DÄ±ÅŸiÅŸlleri BakanÄ± Velid Muallim, yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, Suriye'nin salÄ± günü meydana gelen saldÄ±rÄ±da El Nusra cephesinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumlusu olarak DEAÅž'Ä± gösterdi. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Hiçbir zaman kendi halkÄ±mÄ±z için kimyasal silah kullanmayacaÄŸÄ±z" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.