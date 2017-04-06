Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/04/2017 18:01

Rusya'da korkutucu anlar St. Petersburg'da bÃ¼yÃ¼k patlama

patlama

3 gÃ¼n Ã¶nce metro istasyonunda eÅŸ zamanlÄ± iki bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenen Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde bugÃ¼n de hareketli dakikalar yaÅŸandÄ±. Åžiddetli patlamada yaralanan veya Ã¶len olmadÄ±

Rusya'da metro saldÄ±rÄ±sÄ±yla sarsÄ±lan St. Petersburg ÅŸehrinde ÅŸiddetli bir patlama daha meydana geldi. Ria Novosti haber ajansÄ±, yerleÅŸim bölgesinde yaÅŸanan patlamada kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat yÄ±kÄ±lan duvar nedeniyle bir aracÄ±n hasar gördüÄŸünü duyurdu.Rus polisi patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede saatler önce patlayÄ±cÄ± bulmuÅŸtu. Yetkililer bugün erken saatlerde bir daireye baskÄ±n düzenlemiÅŸ ve bulunan patlayÄ±cÄ±yÄ± etkisiz hale getirmiÅŸti. TanÄ±klar, söz konusu daireden üç kiÅŸinin kelepçelenerek çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

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Esad rejiminden ÅŸaÅŸÄ±rtan aÃ§Ä±klama kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesine yapÄ±lan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz" ÅŸeklinde ifadelerde bulunmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

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BM'den o Ã¼lkelere Suriye'de 72 saatlik ateÅŸkes saÄŸlanma talebi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler, Suriye'de yaÅŸanan kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± 72 saat boyunca ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

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SaldÄ±rÄ±dan sonra Esad'dan ÅŸok aÃ§Ä±klama

Ä°dlib bÃ¶lgesine gerÃ§ekleÅŸtirilen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan konuÅŸan Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad, "Bizim bu savaÅŸta baÅŸka bir seÃ§eneÄŸimiz yok. Bu yÃ¼zden kendimizden eminiz, inatÃ§Ä±yÄ±z ve kararlÄ±yÄ±z" dedi.