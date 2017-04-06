Rusya'da korkutucu anlar St. Petersburg'da bÃ¼yÃ¼k patlama

3 gÃ¼n Ã¶nce metro istasyonunda eÅŸ zamanlÄ± iki bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenen Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde bugÃ¼n de hareketli dakikalar yaÅŸandÄ±. Åžiddetli patlamada yaralanan veya Ã¶len olmadÄ±

Rusya'da metro saldÄ±rÄ±sÄ±yla sarsÄ±lan St. Petersburg ÅŸehrinde ÅŸiddetli bir patlama daha meydana geldi. Ria Novosti haber ajansÄ±, yerleÅŸim bölgesinde yaÅŸanan patlamada kimsenin yaralanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat yÄ±kÄ±lan duvar nedeniyle bir aracÄ±n hasar gördüÄŸünü duyurdu.Rus polisi patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede saatler önce patlayÄ±cÄ± bulmuÅŸtu. Yetkililer bugün erken saatlerde bir daireye baskÄ±n düzenlemiÅŸ ve bulunan patlayÄ±cÄ±yÄ± etkisiz hale getirmiÅŸti. TanÄ±klar, söz konusu daireden üç kiÅŸinin kelepçelenerek çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.