Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 06/04/2017 18:53

Ä°dlib'deki katliamda en az 27 Ã§ocuk can verdi

idlib saldÄ±rÄ±

Ä°dlib kentine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda en az 27 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuklara YardÄ±m Fonundan (UNICEF), yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Suriye'nin Ä°dlib kentinde bulunan Han Åžeyhun'daki kimyasal saldÄ±rÄ±da en az 27 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi. AralarÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 546 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±da ölenlerin sayÄ±sÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸu vurgulandÄ±.UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappelaere ise Suriye'de çocuklarÄ±n ölmesine daha fazla izin verilemeyeceÄŸini, tüm taraflara çatÄ±ÅŸmalara bir an önce son vermeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BeÅŸÅŸar Esad rejimi de önceki gün Ä°dlib ilinde bulunan Han Åžeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almÄ±ÅŸtÄ±.SaldÄ±rÄ±da, aralarÄ±nda çok sayÄ±da çocuk ve kadÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 100 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmiÅŸti.

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rusya saldÄ±rÄ±

Metro saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

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Rusya'da korkutucu anlar St. Petersburg'da bÃ¼yÃ¼k patlama

3 gÃ¼n Ã¶nce metro istasyonunda eÅŸ zamanlÄ± iki bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenen Rusya'nÄ±n St. Petersburg kentinde bugÃ¼n de hareketli dakikalar yaÅŸandÄ±. Åžiddetli patlamada yaralanan veya Ã¶len olmadÄ±

esad rejimi

Esad rejiminden ÅŸaÅŸÄ±rtan aÃ§Ä±klama kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz

Suriye'nin Ä°dlib bÃ¶lgesine yapÄ±lan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n "Kimyasal silah kullananlarÄ± kÄ±nÄ±yoruz" ÅŸeklinde ifadelerde bulunmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±