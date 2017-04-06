Ä°dlib'deki katliamda en az 27 Ã§ocuk can verdi

Ä°dlib kentine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda en az 27 Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Çocuklara YardÄ±m Fonundan (UNICEF), yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Suriye'nin Ä°dlib kentinde bulunan Han Åžeyhun'daki kimyasal saldÄ±rÄ±da en az 27 çocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edildi. AralarÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 546 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, saldÄ±rÄ±da ölenlerin sayÄ±sÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸu vurgulandÄ±.UNICEF Bölge Direktörü Geert Cappelaere ise Suriye'de çocuklarÄ±n ölmesine daha fazla izin verilemeyeceÄŸini, tüm taraflara çatÄ±ÅŸmalara bir an önce son vermeleri çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

BeÅŸÅŸar Esad rejimi de önceki gün Ä°dlib ilinde bulunan Han Åžeyhun'u kimyasal gaz içeren bombalarla hedef almÄ±ÅŸtÄ±.SaldÄ±rÄ±da, aralarÄ±nda çok sayÄ±da çocuk ve kadÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 100 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmiÅŸti.