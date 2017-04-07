ABD Suriye'yi fÃ¼zeyle vurdu

ABD ordusunun Suriye'yi fÃ¼zeyle vurduÄŸu haberini ABD BaÅŸkanÄ± Trump verdi

Donald Trump, Florida'daki evinden gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa açÄ±klamasÄ±nda "Suriye'ye yönelik hedefi belli saldÄ±rÄ±nÄ±n emrini verdiÄŸini" söyledi.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon, Suriye saatiyle 04:40'ta Akdeniz'in doÄŸusundaki ABD savaÅŸ gemilerinden Suriye'ye 59 Tomahawk füzesi fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Trump füze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, SalÄ± günü Suriye'nin Han Åžeyhun kasabasÄ±nda sinir gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öne sürülen saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

"Suriye'nin yasaklÄ± olan kimyasal silahlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±, kimyasal silah sözleÅŸmesi altÄ±ndaki yükümlülüklerini ihlal ettiÄŸi ve BM Güvenlik Konseyi'nin çaÄŸrÄ±larÄ±nÄ± yok saydÄ±ÄŸÄ± ÅŸüphe götürmez" dedi.

"Ölümcül kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± ve yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek ve caydÄ±rmak BirleÅŸik Devletler'in ulusal güvenlik çÄ±karÄ± için hayati" ifadesini kullandÄ±.

Trump ayrÄ±ca Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä± "diktatör" olarak nitelendirdi ve "Esad yardÄ±ma muhtaç erkeklerin, kadÄ±nlarÄ±n ve çocuklarÄ±n hayatÄ±nÄ± çaldÄ±" dedi.

Füzelerin saldÄ±rÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi Ä°dlib kentinin güneyindeki El Åžayrat hava üssüne isabet ettiÄŸi belirtiliyor.

Trump konuÅŸmasÄ±nda SalÄ± günkü hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n rejimin elindeki El Åžayrat hava üssünden havalanan uçaklarca düzenlendiÄŸini öne sürdü.

Suriye Devlet Televizyonu, "Amerikan saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" Suriye'de bir askeri üssü "bir dizi füze ile" hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu ve bir askeri yetkilinin saldÄ±rÄ±nÄ±n "kayÄ±plara yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söylediÄŸini aktardÄ±.

Donald Trump'tan 'uygar uluslara' çaÄŸrÄ±

Trump sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Esad'Ä±n davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye yönelik yÄ±llar boyunca devam eden önceki denemelerin hepsi baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±.

"Sonuç olarak, mülteci krizi derinleÅŸmeye ve bölge ABD ve müttefiklerini tehdit edecek ÅŸekilde istikrarsÄ±zlaÅŸmaya devam ediyor."

Trump konuÅŸmasÄ±nÄ± "Uygar uluslara Suriye'deki kÄ±yÄ±m ve kangölünü ve terörizmin her çeÅŸidini bitirme arayÄ±ÅŸlarÄ±nda kendilerine katÄ±lmalarÄ±" çaÄŸrÄ±sÄ± yaparak sonlandÄ±rdÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan paylaÅŸÄ±lan bu fotoÄŸrafta USS Porter gemisinden Suriye'ye füze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor

Pentagon: Rusya önceden bilgilendirildi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n açÄ±klamasÄ±nda 'USS Porter' ve 'USS Ross' gemilerinden fÄ±rlatÄ±lan füzelerin El Åžayrat hava üssündeki hava araçlarÄ±nÄ±, hava aracÄ± depo alanlarÄ±nÄ±, mühimmat depolama sahalarÄ±nÄ±, hava savunma sistemlerini ve radarlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Pentagon sözcüsü Jeff Davis, "Ä°lk göstergeler Suriye hükümetinin kimyasal silah kullanma kapasitesini azaltacak ÅŸekilde saldÄ±rÄ±nÄ±n El Åžayrat hava üssündeki pek çok hava aracÄ±nÄ±, destek altyapÄ± sistemini ve ekipmanÄ±nÄ± tahrip ya da yok ettiÄŸini gösteriyor" dedi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n amacÄ± "Rejimin tekrar kimyasal silahlarÄ± kullanmasÄ±nÄ± engellemek" olarak açÄ±klandÄ±.

Pentagon ayrÄ±ca Esad'Ä±n müttefiki Rusya'nÄ±n füze saldÄ±rÄ±sÄ± konusunda önceden bilgilendirildiÄŸini bildirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, SalÄ± günkü saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkeye askeri müdahalede bulunabileceÄŸinin sinyallerini vermiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan askeri müdahale ihtimalinin gündeme gelmesinin ardÄ±ndan Türkiye'nin "üzerine düÅŸeni yapmaya hazÄ±r" olduÄŸunu söylemiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TeÅŸekkür ederim ama lafta kalmasÄ±n. EÄŸer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düÅŸüyorsa yapmaya hazÄ±rÄ±z" dedi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä±n Suriye'nin geleceÄŸinde hiçbir rolünün olmamasÄ± gerektiÄŸini söylemiÅŸti.

Kaynak: BBC Türkçe