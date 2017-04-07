TÃ¼rkiye'den flaÅŸ karar Hollanda vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin yok

TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye kÃ¶kenli Hollanda vatandaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼lkeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmemesi nedeniyle en az 10 kiÅŸi TÃ¼rkiye'de mahsur kaldÄ±

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, aylardÄ±r Türkiye'den çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± uygulanan yüzlerce kiÅŸinin çoÄŸu Fethullah Gülen taraftarÄ± ve 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminden sorumlu tutuluyor.

NOS'un haberine göre, Türkiye'de eÄŸitim gören ya da aile ziyaretine giden çok sayÄ±da Hollanda vatandaÅŸÄ±nÄ±n ülkeden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na izin verilmiyor.

DÄ±ÅŸiÅŸleri: Ankara hükümeti nezdinde giriÅŸim baÅŸlatÄ±ldÄ±

Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, kesin olarak 10 kiÅŸinin seyahat yasaÄŸÄ± nedeniyle Türkiye'de mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

Hollanda Televizyonu'na göre ise, Türkiye'den çÄ±kmasÄ±na izin verilmeyen Hollanda vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± yüzleri buluyor.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Türkiye kökenli Hollanda vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ülkeye dönebilmesi için Ankara hükümeti nezdinde giriÅŸim baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

'Diplomatik krizle ilgisi yok'

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bert Koenders, Türk otoritelerle üst düzey temaslarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü söyledi. HollandalÄ± bakan, bu olayÄ±n geçen ay Türkiye ile yaÅŸanan diplomatik kriz ile ilgisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

NOS'un haberinde, diÄŸer Avrupa ülkelerindeki çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip Türkiye kökenlilerin de benzer sorunlar yaÅŸadÄ±klarÄ± belirtildi. Haberde, kÄ±sa bir süre önce 10 kadar Almanya ve Ä°sviçre vatandaÅŸÄ± Türkiyeli'nin de ülke dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n engellendiÄŸine yer verildi.

Siyasi partilerden tepki

Türkiye kökenli Hollanda vatandaÅŸlarÄ±na yönelik yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±, siyasi partiler tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±.

D66 Milletvekili Sjoerd Sjoerdsma, mahkeme kararÄ± olmadan kiÅŸilerin seyahat özgürlüÄŸünün engellenemeyeceÄŸini belirterek, çifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± bulunanlarÄ±n güvenli biçimde geri dönmesini istedi.

Sosyalist Parti Milletvekili Saadet Karabulut, yasak kararÄ±nÄ± "endiÅŸe verici" olarak deÄŸerlendirerek, Türkiye'nin hukukun üstünlüÄŸü ilkesine uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

YeÅŸil Sol Milletvekili Bram van Oijk da, yasak kararÄ±nÄ± "kabul edilemez" olarak deÄŸerlendirdi. Van Oijk, Hollanda ve Avrupa BirliÄŸi'ni Türkiye'yi protesto etmeye çaÄŸÄ±rdÄ±.