Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/04/2017 09:18

ABD'nin vurduÄŸu Suriye'deki Ã¼ssÃ¼n Ã¶nemi ne

Åžayrat ÃœssÃ¼

Suriye'de bulunan ve ABD'nin fÃ¼zeyle vurduÄŸu Åžayrat ÃœssÃ¼ en bÃ¼yÃ¼k hava Ã¼slerinden biri olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor

ABD tarafÄ±ndan füzeyle vurulan Åžayrat Hava Üssü, Suriye'deki en aktif ve en büyük hava üslerinden biri olduÄŸu, en çok uçuÅŸun gerçekleÅŸtiÄŸi üssün Åžayrat olduÄŸu biliniyor.

Åžayrat özellikle Palmira ve Deyrezzor'daki IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± operasyonlar için kritik önemdeydi.

Üste, Mig-25, Mig-23, Mig-29, Su-22 ve Su-25 savaÅŸ ve bombardÄ±man uçaklarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kaydediliyor.AynÄ± zamanda üste Rusya'ya ait K52 ve Mi-27 helikopterlerin de görüldüÄŸü söyleniyor.40 korumalÄ± hangar bulunan üste, 2 pist bulunuyor. Åžayrat Hava Üssü'nde SAM 6 Karadan-Havaya füzeler de bulunduÄŸu bildiriliyor.ABD saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayan üste, 14-16 kadar uçaÄŸÄ±n imha edildiÄŸi, en az 3 Suriye askerinin de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi aktarÄ±lÄ±yor.ABD saldÄ±rÄ±sÄ±yla birlikte IÅžÄ°D de bölgede Suriye ordusuna karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±ya geçmiÅŸti.

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