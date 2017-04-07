Suriye'den fÃ¼ze atÄ±ÅŸÄ±yla ilgili ilk aÃ§Ä±klama geldi

Suriyeâ€™de Esad rejiminin resmi haber ajansÄ±, ABD'nin askeri Ã¼sse fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Åžaryat hava üssüne 50'nin üzerinde Tomahawk füzesi fÄ±rlatÄ±ldÄ±. Suriye rejiminin resmi yayÄ±n organÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada "Sabah gündoÄŸumu ile birlikte Suriye'nin orta bölgesinde yer bir hava üssümüz Amerikan saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±da kayÄ±plar yaÅŸandÄ±” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Humus Valisi, "YaralÄ±larÄ±n tahliye iÅŸlemleri sürüyor ve ÅŸimdi hasarÄ±n boyutunu tahmin etmek için henüz erken. Hedeflenen hava üssünde can kayÄ±plarÄ± var, ancak büyük miktarda fiziki hasar var" dedi. Suriye askeri kaynaklarÄ± da TuÄŸgeneral Ä°sa Halil Ä°brahim'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu üs içinde görevli 6 üst düzey komutanÄ±n öldüÄŸünü, 14 savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸini duyurdu.

''KAYIPLAR VAR''

Suriye’de Esad rejiminin resmi haber ajansÄ±, ABD'nin ülkedeki bir askeri hava üssüne füze saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸini bildirdi. Rejimin yayÄ±n organÄ± konumundaki SANA'nÄ±n askeri kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde, "Sabah gündoÄŸumu ile birlikte Suriye'nin orta bölgesinde yer bir hava üssümüz Amerikan saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. SaldÄ±rÄ±da kayÄ±plar yaÅŸandÄ±” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

KAÇ KÄ°SÄ°NÄ°N ÖLDÜÄžÜ AÇIKLANDI

HumuÅŸ Valisi Talal el Barazi, "hava üssüne yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n DEAÅž'in yararÄ±na olduÄŸunu kaydetti ve "Üste kurtarma operasyonu sürüyor" dedi.

Ä°dlip'te sivillere yönelik kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Suriye'nin Åžaryat hava üssüne yönelik Tomahawk füzeleriyle gerçekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸoku sürüyor. Humus Valisi Talal Al Barazi, "YaralÄ±larÄ±n tahliye iÅŸlemleri sürüyor ve ÅŸimdi hasarÄ±n boyutunu tahmin etmek için henüz erken. Hedeflenen hava üssünde can kayÄ±plarÄ± var, ancak büyük miktarda fiziki hasar var" dedi.

SURÄ°YE ASKERÄ° KAYNAKLARI: 6 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜ

Suriye askeri kaynaklarÄ±, TuÄŸgeneral Ä°sa Halil Ä°brahim'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu üs içinde görevli 6 üst düzey komutanÄ±n öldüÄŸünü, 14 savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸini duyurdu.

Bu arada Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, üssün kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini duyurdu.Suudi Arabistan da ABD'nin saldÄ±rÄ±sÄ±na tam destek verildiÄŸini belirten bir açÄ±klama yaptÄ±.