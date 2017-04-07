Ä°sveÃ§'te kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± polis ÅŸÃ¼phelinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de trafiÄŸe kapalÄ± caddede yayalarÄ±n Ã¼zerine kamyon sÃ¼rdÃ¼kten sonra maÄŸazaya Ã§arpan ÅŸÃ¼phelinin fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±

Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm'de trafiÄŸe kapalÄ± Drottning Caddesi'nde gasp ettiÄŸi kamyonu yayalarÄ±n üzerine süren saldÄ±rgan, daha sonra bir maÄŸazaya çarparak durmuÅŸtu. SaldÄ±rÄ±da 3 olan ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n hastaneden alÄ±nan bilgilerle 5'e çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Öte yandan Ä°sveç polisi, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi düÅŸünülen bir ÅŸüphelinin güvenlik kamerasÄ± görüntülerini daÄŸÄ±ttÄ±.