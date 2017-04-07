DEAÅž'tan TÃ¼rkiye'deki sandÄ±klara saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Referandum hakkÄ±nda evet veya hayÄ±r diyenlerin kafir olacaÄŸÄ±nÄ±, Allah'tan baÅŸka kimsenin kanun koyucu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DEAÅž'Ä±n sandÄ±klara saldÄ±rÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi

DAEÅž, aylÄ±k dergisi Rumiyah'Ä±n 6 Nisan PerÅŸembe günü yayÄ±nlanan 8. sayÄ±sÄ±nÄ±n Türkçe versiyonunda "Allah'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka kanun koyucu seçmek küfürdür" ifadesiyle ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±: "Referandumda 'Evet' diyenler kâfir olacaÄŸÄ± gibi 'HayÄ±r' diyenler de kâfir olur. MüslümanlarÄ±n hiçbir ÅŸekilde seçim sandÄ±klarÄ±na gitmemesi, o sandÄ±klardan ve mekânlardan uzak durmasÄ±, [oy kullananlara] düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi gerekir. Tüm muvahhid kardeÅŸlerimizden (…) tüm oy kullanma mekânlarÄ±nÄ±n hedef alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz. OralarÄ± basÄ±n, yakÄ±n, yÄ±kÄ±n ve ateÅŸe verin. Hem taÄŸutlarÄ± hem de referandum da oy kullanarak onlara ibadet eden tüm kâfirleri ve müÅŸrikleri öldürün."