Trump'Ä±n brifing toplantÄ±sÄ± akÄ±llara o olayÄ± getirdi Esad'a mesaj mÄ± yolladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Trump gece Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi operasyonu bugÃ¼n brifing toplantÄ±sÄ±yla deÄŸerlendirdi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Obama dÃ¶neminde Bin Ladin'in operasyonuna benzetildi

Bugün ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±, operasyonun detaylarÄ±nÄ± hakkÄ±nda bilgilendirmek için üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri tarafÄ±ndan bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da Trump'a, saldÄ±rÄ±dan fotoÄŸraflar ve videolar gösterildi. ToplantÄ±da Åžayrat Hava Üssü'nün harekattan sonra çekilmiÅŸ uydu fotoÄŸraflarÄ± da yayÄ±nlandÄ±. ToplantÄ±dan paylaÅŸÄ±lan bir kare ise, 2011'de ABD BaÅŸkanÄ± Obama, terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e düzenlenen operasyonu izlemesine benzetildi. Obama'nÄ±n yanÄ±nda, ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan ancak Trump karÅŸÄ±sÄ±nda maÄŸlubiyet alan Hillary Clinton da bulunuyor. FotoÄŸrafÄ±n çekildiÄŸi anlarda, Bin Ladin'in operasyonla öldürüldüÄŸü açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: Haberler.com