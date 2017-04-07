Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 07/04/2017 22:26

Trump'Ä±n brifing toplantÄ±sÄ± akÄ±llara o olayÄ± getirdi Esad'a mesaj mÄ± yolladÄ±

trump

ABD BaÅŸkanÄ± Trump gece Suriye'ye dÃ¼zenlediÄŸi operasyonu bugÃ¼n brifing toplantÄ±sÄ±yla deÄŸerlendirdi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Obama dÃ¶neminde Bin Ladin'in operasyonuna benzetildi

Bugün ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±, operasyonun detaylarÄ±nÄ± hakkÄ±nda bilgilendirmek için üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri tarafÄ±ndan bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da Trump'a, saldÄ±rÄ±dan fotoÄŸraflar ve videolar gösterildi. ToplantÄ±da Åžayrat Hava Üssü'nün harekattan sonra çekilmiÅŸ uydu fotoÄŸraflarÄ± da yayÄ±nlandÄ±. ToplantÄ±dan paylaÅŸÄ±lan bir kare ise, 2011'de ABD BaÅŸkanÄ± Obama, terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e düzenlenen operasyonu izlemesine benzetildi. Obama'nÄ±n yanÄ±nda, ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan ancak Trump karÅŸÄ±sÄ±nda maÄŸlubiyet alan Hillary Clinton da bulunuyor. FotoÄŸrafÄ±n çekildiÄŸi anlarda, Bin Ladin'in operasyonla öldürüldüÄŸü açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: Haberler.com

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
AbdÃ¼lhamid El Yusuf

ErdoÄŸan'a teÅŸekkÃ¼r edip alnÄ±ndan Ã¶ptÃ¼

Suriye'de ikiz bebeklerini ve ailesini kaybeden AbdÃ¼lhamid El Yusuf, ErdoÄŸan'Ä± ziyaret edip alnÄ±ndan Ã¶ptÃ¼

deaÅŸ saldÄ±rÄ±

DEAÅž'tan TÃ¼rkiye'deki sandÄ±klara saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Referandum hakkÄ±nda evet veya hayÄ±r diyenlerin kafir olacaÄŸÄ±nÄ±, Allah'tan baÅŸka kimsenin kanun koyucu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DEAÅž'Ä±n sandÄ±klara saldÄ±rÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi

isveÃ§te saldÄ±rÄ±

Ä°sveÃ§'te kamyonlu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± polis ÅŸÃ¼phelinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±

Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de trafiÄŸe kapalÄ± caddede yayalarÄ±n Ã¼zerine kamyon sÃ¼rdÃ¼kten sonra maÄŸazaya Ã§arpan ÅŸÃ¼phelinin fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlandÄ±