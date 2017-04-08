FlaÅŸ IÅžÄ°D'den referandum gÃ¼nÃ¼ sandÄ±klara saldÄ±rÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Irak Åžam Ä°slam Devleti (IÅžÄ°D)TÃ¼rkiye'deki militanlarÄ±na referandum gÃ¼nÃ¼ tÃ¼m sandÄ±klarda saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenleme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

IÅžÄ°D, aylÄ±k dergisi Rumiyah'Ä±n 6 Nisan PerÅŸembe günü yayÄ±nlanan 8. sayÄ±sÄ±nÄ±n Türkçe versiyonunda "Allah'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka kanun koyucu seçmek küfürdür" ifadesiyle ÅŸu çaÄŸrÄ±yÄ± yaptÄ±:

"Referandumda 'Evet' diyenler kâfir olacaÄŸÄ± gibi 'HayÄ±r' diyenler de kâfir olur. MüslümanlarÄ±n hiçbir ÅŸekilde seçim sandÄ±klarÄ±na gitmemesi, o sandÄ±klardan ve mekânlardan uzak durmasÄ±, [oy kullananlara] düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi gerekir.

"Tüm muvahhid kardeÅŸlerimizden (…) tüm oy kullanma mekânlarÄ±nÄ±n hedef alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz. OralarÄ± basÄ±n, yakÄ±n, yÄ±kÄ±n ve ateÅŸe verin. Hem taÄŸutlarÄ± hem de referandumda oy kullanarak onlara ibadet eden tüm kâfirleri ve müÅŸrikleri öldürün."IÅžÄ°D, yine PerÅŸembe günü yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haftalÄ±k Arapça gazetesi al-Naba'da da, "Türkiye'de sandÄ±klarda saldÄ±rÄ±lar düzenlenmesi" çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.

Örgüt, Türkiye hükümetini ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± kÄ±nadÄ±, hiçbir MüslümanÄ±n sandÄ±ÄŸa gitmemesi gerektiÄŸini belirtti.

Türkiye'deki militanlarÄ±na, hem referandum sandÄ±klarÄ±nda saldÄ±rÄ±lar düzenleme hem de oy vermeye giden herkesi hedef alma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan IÅžÄ°D'in Arapça gazetesinde, "Elinizdeki en güçlü araç neyse onu kullanÄ±n ve maksimum kargaÅŸa yaratÄ±n" ifadeleri yer aldÄ±.

Kaynak: BBC Türkçe