Lavrov ile Ã‡avuÅŸoÄŸlu arasÄ±nda kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ve TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±lar

Bakanlar ABD’nin Humus’taki Suriye’nin birliklerine karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi ve sivil vatandaÅŸlarÄ±n da hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi askeri eylem kapsamÄ±nda Suriye’nin durumunu görüÅŸtüler. Lavrov, zaten zor olan durumu daha da zorlaÅŸtÄ±rabilecek ve Rusya ile Türkiye’nin barÄ±ÅŸçÄ±l çözüm amacÄ±yla gösterdikleri çabayÄ± bozan bu agresif eylemin kabul edilemez olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdi. Bölgedeki trajik olaylarÄ±n ve terör örgütleri tarafÄ±ndan kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± olayÄ±nÄ±n objektif ve baÄŸÄ±msÄ±z soruÅŸturmasÄ±nÄ±n gerekliliÄŸinin altÄ± çizildi. Ä°ki taraf da, Suriye’de barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacak tek yol olan görüÅŸme sürecinin devam etmesinin alternatifinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ‘