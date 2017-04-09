Kapadokya'da balon faciasÄ± 1 turist hayatÄ±nÄ± kaybetti

GeÃ§tiÄŸimiz ay da Kapadokya'da yaÅŸanan balon faciasÄ± bugÃ¼n de tekrarlandÄ±. Elektrik direÄŸine takÄ±larak dÃ¼ÅŸen balonda 1 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken 20 kiÅŸi de yaralandÄ±

NevÅŸehir'de turistleri taÅŸÄ±yan sÄ±cak hava balonunun düÅŸmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir turist hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.Kapadokya bölgesinde turistleri taÅŸÄ±yan sÄ±cak hava balonlarÄ± sabah Göreme beldesi yakÄ±nlarÄ±ndan havalandÄ±. Balonlardan biri, Ortahisar beldesi yakÄ±nlarÄ±nda iniÅŸe geçtiÄŸi sÄ±rada elektrik direÄŸine takÄ±larak düÅŸtü.