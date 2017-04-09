Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/04/2017 13:08

Adana Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde Ã§ekilen o poz dikkatleri Ã§ekti

adana incirlik Ã¼ssÃ¼

Adana'da bulunan Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nde ABD'li askerler tatbikat yaptÄ±

Adana'daki Ä°ncirlik Üssü'nde bulunan ABD'nin 39'uncu Kanat KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda görevli askerlerin tatbikatÄ± dikkat çekiyor. Ä°ncirlik'teki ABD 39'uncu Kanat KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarÄ±ndan tatbikatla ilgili fotoÄŸraf ve görüntüler paylaÅŸÄ±ldÄ±. Tatbikata iliÅŸkin Ä°ncirlik Üssü'nün sosyal medya hesabÄ±ndan, "Herhangi bir potansiyel durum için hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak üzre büyük bir kaza tatbikatÄ± gerçekleÅŸtirildi" açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±. Tatbikat görüntülerinde, bir uçaÄŸÄ±n yanmasÄ± ve kazada yaralanan askerlere tÄ±bbi müdahale yapÄ±lmasÄ± gibi ayrÄ±ntÄ±lar görüldü.

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