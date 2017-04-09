Ä°sveÃ§'te terÃ¶r estiren saldÄ±rgan sosyal medya hesabÄ±ndan bakÄ±n ne paylaÅŸmÄ±ÅŸ

GeÃ§tiÄŸimiz ay da Kapadokya'da yaÅŸanan balon faciasÄ± bugÃ¼n de tekrarlandÄ±. Elektrik direÄŸine takÄ±larak dÃ¼ÅŸen balonda 1 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken 20 kiÅŸi de yaralandÄ±