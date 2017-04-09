Ä°sveÃ§'te terÃ¶r estiren saldÄ±rgan sosyal medya hesabÄ±ndan bakÄ±n ne paylaÅŸmÄ±ÅŸ

Ä°sveÃ§'in baÅŸkentinde kapalÄ± sokakta vatandaÅŸlarÄ±n Ã¼zerine kamyon sÃ¼ren terÃ¶ristin Facebook adresinden DEAÅž paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°sveç'in baÅŸkenti Stockholm'de gerçekleÅŸtirilen kamyonlu terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yakalanarak tutuklanan 39 yaÅŸÄ±ndaki Özbekistan vatandaÅŸÄ± terör zanlÄ±sÄ±nÄ±n Facebook sayfasÄ±nda DEAÅž'Ä±n propaganda paylaÅŸÄ±mlarÄ± bulundu. Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi Cuma günü görülebilen ÖzbekistanlÄ± teröristin Facebook sayfasÄ± Cuma gecesi kapatÄ±ldÄ±. Facebook sayfasÄ±nda iki DEAÅž propaganda filminin yanÄ± sÄ±ra 2013 yÄ±lÄ±nda Boston Maratonu sÄ±rasÄ±nda yapÄ±lan terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n görüntülerini beÄŸendiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.