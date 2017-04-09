MÄ±sÄ±r'da ikinci patlama Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± artÄ±yor

MÄ±sÄ±r'da kilisede yaÅŸanan patlamanÄ±n ardÄ±ndan baÅŸka bir kilisede de patlama olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ä°lk saldÄ±rÄ±da 25 kiÅŸinin ikinci saldÄ±rÄ± da ise 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

MÄ±sÄ±r'Ä±n Tanta ÅŸehrindeki bir kilisede meydana gelen patlamada en az 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 71 kiÅŸi yaralandÄ±. MÄ±sÄ±r'da Ä°skenderiye kentindeki kilisenin önünde ikinci bir patlamanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lar olduÄŸu belirtiliyor. Aziz George kilisesinde meydana gelen patlamada 25 kiÅŸi öldü, 71 kiÅŸi yaralandÄ±. PatlamayÄ± henüz üstlenen olmadÄ±.. Ä°kinci patlamada 2 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 21 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ä°kinci saldÄ±rÄ±nÄ±n canlÄ± bombayla düzenlendiÄŸi belirlendi.

TÜRKÄ°YE SALDIRIYI KINADI

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, MÄ±sÄ±r'da bir kiliseye düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "MÄ±sÄ±r'Ä±n Tanta kentinde bir kilisede meydana gelen, çok sayÄ±da kiÅŸinin ölümü ve yaralanmasÄ±na neden olan menfur terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin acÄ±lÄ± ailelerine ve tüm MÄ±sÄ±r halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.