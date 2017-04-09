Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/04/2017 14:58

TOFAÅž'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu balon kazasÄ±nda Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

Juan Palacios

TOFAÅž'ta oynayan Juan Palacios'un bu sabah dÃ¼ÅŸen balonun iÃ§inde olduÄŸu ve yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi

Kapadokya'da bu sabah saatlerinde meydana gelen balon kazasÄ±nda TOFAÅž'Ä±n KolombiyalÄ± pivotu Juan Palacios ve kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Meydana gelen kazada balonun iniÅŸ sÄ±rasÄ±nda elektrik teline çarptÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Palacios'un vücudunda önemli olmayan morluklar olduÄŸu da elde edinilen bilgiler arasÄ±nda yer alÄ±rken Palacios'un kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n ise elmacÄ±k kemiÄŸinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ciddi seviyede olmayan bir ameliyata girdiÄŸi ifade edildi.

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