Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 09/04/2017 18:01

MÄ±sÄ±r'da gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± o Ã¶rgÃ¼t Ã¼stlendi

mÄ±sÄ±r saldÄ±rÄ±sÄ±

MÄ±sÄ±r'da ayrÄ± kentlerde kiliselerde gerÃ§ekleÅŸtirilen patlamalarÄ± DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi

MÄ±sÄ±r'Ä±n Tanta ÅŸehrindeki bir kilisede meydana gelen patlamada en az 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 71 kiÅŸi yaralandÄ±. St George KÄ±pti Kilisesi'ndeki patlama, Palmiye PazarÄ± ayini nedeniyle kalabalÄ±k olduÄŸu bir sÄ±rada meydana geldi. Ä°lk patlamanÄ±n ardÄ±ndan bu kez MÄ±sÄ±r'Ä±n Ä°skenderiye kentindeki bir kilisenin önünde terör saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸti. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ikinci saldÄ±rÄ±da 11 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 40 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AP ajansÄ± yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± 30, AFP ise 66 olarak verdi. Ä°kinci saldÄ±rÄ±yÄ± canlÄ± bombanÄ±n düzenlediÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. AFP'nin haberine göre terör saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± DEAÅž'Ä±n üstlendiÄŸi iddia edildi.

 

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