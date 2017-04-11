Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 11/04/2017 11:03

DiyarbakÄ±r'da korkutan patlama

patlama

DiyarbarkÄ±r'da duyulan gÃ¼Ã§lÃ¼ patlama sesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgeye ambulanslar ve polisler geldi

DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesinde ÅŸiddetli bir patlama sesi duyulmasÄ± üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
kuzey kore

Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki Her tÃ¼rlÃ¼ savaÅŸa hazÄ±rÄ±z

Amerika'nÄ±n filosuyla GÃ¼ney Kore Denizi'ni geÃ§mesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan haberlere karÅŸÄ± Kuzey Kore'de savaÅŸa hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

balon kazasÄ±

TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±n o sÃ¶zleri FransÄ±z diplomatÄ±n balon kazasÄ±nda Ã¶lmesine neden olmuÅŸ

9 Nisan'da NevÅŸehir'de yaÅŸanan balon kazasÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±n 'Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz' diye yarÄ±m saat Ã¶nce havalanan balonu indirmek isteyen pilota karÅŸÄ±lÄ±k tepki gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu tartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken balonun yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na deÄŸmesi sonucu FransÄ±z diplomatÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor

kuzey kore

Kuzey Kore ABD'yi uyardÄ± kendimizi gÃ¼Ã§lÃ¼ silahlarla koruruz

ABD, Kuzey Kore yarÄ±madasÄ±na savaÅŸ gemileri yollamÄ±ÅŸtÄ±. Kuzey Kore'den bu hamle Ã¼zerine yanÄ±t gecikmedi