DiyarbakÄ±r'da korkutan patlama

DiyarbarkÄ±r'da duyulan gÃ¼Ã§lÃ¼ patlama sesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgeye ambulanslar ve polisler geldi
DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesinde ÅŸiddetli bir patlama sesi duyulmasÄ± üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesinde ÅŸiddetli bir patlama sesi duyulmasÄ± üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.
Amerika'nÄ±n filosuyla GÃ¼ney Kore Denizi'ni geÃ§mesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan haberlere karÅŸÄ± Kuzey Kore'de savaÅŸa hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
9 Nisan'da NevÅŸehir'de yaÅŸanan balon kazasÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±n 'Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz' diye yarÄ±m saat Ã¶nce havalanan balonu indirmek isteyen pilota karÅŸÄ±lÄ±k tepki gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu tartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken balonun yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na deÄŸmesi sonucu FransÄ±z diplomatÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor
ABD, Kuzey Kore yarÄ±madasÄ±na savaÅŸ gemileri yollamÄ±ÅŸtÄ±. Kuzey Kore'den bu hamle Ã¼zerine yanÄ±t gecikmedi