DiyarbakÄ±r'da korkutan patlama

9 Nisan'da NevÅŸehir'de yaÅŸanan balon kazasÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±n 'Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz' diye yarÄ±m saat Ã¶nce havalanan balonu indirmek isteyen pilota karÅŸÄ±lÄ±k tepki gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu tartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken balonun yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na deÄŸmesi sonucu FransÄ±z diplomatÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor