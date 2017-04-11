TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±n o sÃ¶zleri FransÄ±z diplomatÄ±n balon kazasÄ±nda Ã¶lmesine neden olmuÅŸ

9 Nisan'da NevÅŸehir'de yaÅŸanan balon kazasÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±n 'Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz' diye yarÄ±m saat Ã¶nce havalanan balonu indirmek isteyen pilota karÅŸÄ±lÄ±k tepki gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu tartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken balonun yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na deÄŸmesi sonucu FransÄ±z diplomatÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor

8 yÄ±lda 7 ölüme sebep olan balon kazasÄ±nÄ±n en sonuncusu 2 gün önce gerçekleÅŸti. Kazada FransÄ±z Konsolos YardÄ±mcÄ±sÄ± Vincent Fabien Christophe Caumontat hayatÄ±nÄ± kaybetti. NevÅŸehir'in turistik merkezi Kapadokya'da yaÅŸanan balon kazasÄ±ndan yara almadan kurtulan Ä°brahim Fincan, o anlarÄ± Habertürk Gazetesi'nden Uzay Kesmen'e anlattÄ±. Fincan, kazanÄ±n oluÅŸuyla ilgili çarpÄ±cÄ± bir iddia ortaya attÄ±. KalkÄ±ÅŸtan 5 dakika sonra konsolos yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n sepete çöktüÄŸünü söyleyen Fincan, "YanÄ±nda Ä°ranlÄ± bir arkadaÅŸÄ± vardÄ±. 'ArkadaÅŸÄ±nÄ± kaldÄ±r' deyince, 'Korktu' dedi. Hatta ben, 'Biz Türk'üz koruruz seni' diye ÅŸaka yaptÄ±m. Güldüler. AyaÄŸa kalkmasÄ± için Ä±srar ettim. Ama ayaÄŸa kalkmadÄ±. Normalde 40 dakika ile 1 saat arasÄ± uçuÅŸ var. Aradan 30 dakika geçmeden pilot, 'Ä°nmeye geçeceÄŸiz' dedi. Yolculardan biri 'Ä°nemezsiniz' dedi. Pilot 'Neden' diye sorunca, 'Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz' diye kadÄ±n tepki gösterdi. Pilot bunun üzerine 'Hava ÅŸartlarÄ± uymuyor, tehlikeli bir ÅŸey olabilir. Ä°nmek zorundayÄ±z' dedi. Pilot turu yarÄ±da kesmek zorunda kaldÄ±.

''PÄ°LOT TARTIÅžIRKEN TELÄ° SON ANDA FARK ETTÄ°''

Tam iniÅŸe geçerken kadÄ±n, pilotla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Pilotun yüzü sepetin gittiÄŸi yöne deÄŸil, kadÄ±na çevriliydi. KadÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yorum. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda pilot, balonun gittiÄŸi yöne doÄŸru baktÄ±, yüksek gerilim hattÄ±nÄ± gördü. 'Tel' diye baÄŸÄ±rdÄ± ama geç kaldÄ±. Balonu aÅŸaÄŸÄ± indirmeye kalktÄ±. Tel, sepet hizasÄ±ndaydÄ±. Alçalmasa tel direkt sepete çarpacaktÄ±. Yüksek gerilim hattÄ±, pilot alçalÄ±nca balonla sepet arasÄ±ndaki halatlara çarptÄ±. Yüksek gerilime çarptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sepete konsolos yardÄ±mcÄ±sÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kimse dokunmuyordu. Herkes fotoÄŸraf çekmekle meÅŸguldü. Sepete tek dokunan FransÄ±z'dÄ±.Yüksek gerilime direk maruz kaldÄ±. UçuÅŸ boyunca yerden hiç kalkmadÄ±. Yere düÅŸmemiz en fazla 5 saniye sürdü. Çok sert çarptÄ±k. Ä°lk ben çÄ±ktÄ±m sepetten ve insanlarÄ±n çÄ±kmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduk. Balondan 30 metre kadar uzaklaÅŸtÄ±k. Daha sonra çevreden insanlar ve ambulanslar gelmeye baÅŸladÄ±.''

8 YILDA 7 KAZA: 7 ÖLÜM

Kapadokya'da 1996'dan bu yana düzenlenen balon turlarÄ±nda ilk kaza 2009'da yaÅŸandÄ±. Son 8 yÄ±lda meydana gelen 7 kazada 7 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 117 kiÅŸi yaralandÄ±.

2009:

Avanos Ä°lçesi'nde iki sÄ±cak hava balonunun çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 1 Ä°ngiliz turist hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 10 turist yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

2013:

Göreme yakÄ±nlarÄ±nda iki balonun çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 3 BrezilyalÄ± turist hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 22 turist ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

2014:

Göreme'de ters rüzgar nedeniyle sert iniÅŸ yapan sÄ±cak hava balonunda 23 yaÅŸÄ±ndaki Çinli bir kadÄ±n turist hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada 11 kiÅŸi ise yaralandÄ±.

2015:

Ürgüp Ä°lçesi'nde hava muhalefeti nedeniyle balon sert iniÅŸ yaptÄ± ve 18 kiÅŸi yaralandÄ±.

18 Åžubat 2017:

Göreme'de balonun sert iniÅŸ yapmasÄ± sonucu sepetten düÅŸen DanimarkalÄ± Benny Karl Jessen (54) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

14 Mart 2017:

3 balon Ürgüp Ä°lçesi Sofular Köyü yakÄ±nlarÄ±nda sert iniÅŸ yaptÄ±. Sepetlerin yere vurmasÄ±yla çoÄŸu yabancÄ± 49 turist yaralandÄ±.

9 Nisan 2017:

Göreme'de sÄ±cak hava balonu yüksek gerilim hattÄ±na çarpÄ±p düÅŸtü. Fransa'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolos YardÄ±mcÄ±sÄ± Vincent Caumontat (45) hayatÄ±nÄ± kaybetti. 7 kiÅŸi de yaralandÄ±.