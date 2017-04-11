Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki Her tÃ¼rlÃ¼ savaÅŸa hazÄ±rÄ±z

Amerika'nÄ±n filosuyla GÃ¼ney Kore Denizi'ni geÃ§mesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan haberlere karÅŸÄ± Kuzey Kore'de savaÅŸa hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Füze denemesi sonrasÄ± bölgeye gönderilmiÅŸti. Avustralya limanlarÄ±na uÄŸramasÄ± beklenen filo, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardÄ±ndan Güney Kore DonanmasÄ± ile ortak tatbikat yapmak amacÄ±yla Kore yarÄ±madasÄ±na kaydÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kore'den yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "ABD'nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluÅŸabilecek feci sonuçlardan yalnÄ±zca ABD'yi sorumlu tutacaÄŸÄ±z. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin istediÄŸi her türlü savaÅŸa yanÄ±t vermeye hazÄ±rdÄ±r."