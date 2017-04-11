Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 11/04/2017 11:40

Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki Her tÃ¼rlÃ¼ savaÅŸa hazÄ±rÄ±z

kuzey kore

Amerika'nÄ±n filosuyla GÃ¼ney Kore Denizi'ni geÃ§mesi Ã¼zerine Ã§Ä±kan haberlere karÅŸÄ± Kuzey Kore'de savaÅŸa hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Füze denemesi sonrasÄ± bölgeye gönderilmiÅŸti. Avustralya limanlarÄ±na uÄŸramasÄ± beklenen filo, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardÄ±ndan Güney Kore DonanmasÄ± ile ortak tatbikat yapmak amacÄ±yla Kore yarÄ±madasÄ±na kaydÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kore'den yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:  "ABD'nin ölçüsüz eylemleri nedeniyle oluÅŸabilecek feci sonuçlardan yalnÄ±zca ABD'yi sorumlu tutacaÄŸÄ±z. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin istediÄŸi her türlü savaÅŸa yanÄ±t vermeye hazÄ±rdÄ±r."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
balon kazasÄ±

TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±n o sÃ¶zleri FransÄ±z diplomatÄ±n balon kazasÄ±nda Ã¶lmesine neden olmuÅŸ

9 Nisan'da NevÅŸehir'de yaÅŸanan balon kazasÄ±nda TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±n 'Ben 200 TL verdim, niye iniyorsunuz. Bize 1 saat dediniz' diye yarÄ±m saat Ã¶nce havalanan balonu indirmek isteyen pilota karÅŸÄ±lÄ±k tepki gÃ¶sterdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu tartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken balonun yÃ¼ksek gerilim hattÄ±na deÄŸmesi sonucu FransÄ±z diplomatÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor

patlama

DiyarbakÄ±r'da korkutan patlama

DiyarbarkÄ±r'da duyulan gÃ¼Ã§lÃ¼ patlama sesinin ardÄ±ndan bÃ¶lgeye ambulanslar ve polisler geldi

kuzey kore

Kuzey Kore ABD'yi uyardÄ± kendimizi gÃ¼Ã§lÃ¼ silahlarla koruruz

ABD, Kuzey Kore yarÄ±madasÄ±na savaÅŸ gemileri yollamÄ±ÅŸtÄ±. Kuzey Kore'den bu hamle Ã¼zerine yanÄ±t gecikmedi