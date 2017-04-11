Bakan aÃ§Ä±kladÄ± Ä°dlib'de sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸmiÅŸtir

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, "Ä°dlib'de sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸmiÅŸtir." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 4 Nisan'da Suriye'nin Ä°dlib kentinin Han Åžeyhun beldesine düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±ya maruz kalanlardan alÄ±nan örneklerin sonuçlarÄ±nÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Hastalardaki bulgularÄ±n ilk etapta saldÄ±rÄ±nÄ±n kimyasal olduÄŸunu düÅŸündürdüÄŸünü anÄ±msatan AkdaÄŸ, "Laboratuvar tahlilleri yaptÄ±k. Özellikle Türkiye Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumu Kimyasal SavaÅŸ AjanlarÄ± TanÄ± ve DoÄŸrulama LaboratuvarÄ±mÄ±zda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tahliller var." diye konuÅŸtu.

Ä°dlib'deki kimyasal harp maddesi kullanÄ±mÄ± sonucunda maruziyete uÄŸrayan kurbanlardan alÄ±nan kan ve idrar numunelerinde, sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asidin tespit edildiÄŸini bildiren AkdaÄŸ, "HayatÄ±nÄ± kaybeden Sait Hüseyin, Esme el-Hasan, Muhammed Avat ve Hatay ilinde halen tedavi gören Ahmed el-Salih isimli kurbanlarÄ±n idrar numunelerinde de sarin gazÄ±nÄ±n metoboliti olan izopropil metilfosfonik asit tespit edilmiÅŸtir. Bunun Türkçesi, sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair laboratuvar bulgularÄ± kesinleÅŸmiÅŸ oldu." dedi.

AkdaÄŸ, burada bir metotla deÄŸil iki laboratuvar metoduyla bu kimyasalÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermenin uluslararasÄ± doÄŸrulama açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu vurgulayarak ÅŸöyle devam etti:

"LaboratuvarlarÄ±mÄ±z, bu ÅŸahÄ±slardan Sait Hüseyin isimli hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ olan Suriye vatandaÅŸÄ±nÄ±n idrarÄ±nda bu kimyasal savaÅŸ ajanÄ± sarin gazÄ±nÄ±n metabolitini iki farklÄ± yöntemle tespit etmiÅŸ durumdadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla uluslararasÄ± tanÄ±mlamaya, UluslararasÄ± Kimyasal Silahlar Yasaklama Örgütü standardÄ±na uygun biçimde, Suriye'de sarin gazÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± laboratuvarlarÄ±mÄ±zda bugün için tespit edilmiÅŸ durumdadÄ±r. DiÄŸer laboratuvar sonuçlarÄ±, otopsi sonuçlarÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmeler, laboratuvar çalÄ±ÅŸmalarÄ± da devam etmektedir. Bu bulgular, Suriye'de, Ä°dlib kentinde Nisan ayÄ±nÄ±n 4'ünde sarin gazÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan, kesinleÅŸtiren laboratuvar sonuçlarÄ±dÄ±r."

"Esed, savaÅŸ suçlusu olarak yargÄ±lanmalÄ±"

AkdaÄŸ, uluslararasÄ± örgütlere de çaÄŸrÄ± yaparak "BirleÅŸmiÅŸ Milletler baÅŸta olmak üzere uluslararasÄ± örgütler, Esed'i bir savaÅŸ suçlusu olarak ilan etmeli ve yargÄ±lamalÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Sarin gazÄ±nÄ±n soluk almayÄ± imkansÄ±z hale getirdiÄŸini, iÅŸkence edercesine canlÄ±lara çok aÄŸÄ±r zarar verdiÄŸini dile getiren AkdaÄŸ, "Bir hekim olarak, bir saÄŸlÄ±k bakanÄ± olarak, daha önce de ifade etmiÅŸtim, Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü de sesini yükseltmelidir. Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü bu meselelere sonradan tepki veren ve kurbanlara destek veren bir örgüt olmakla kalmamalÄ±, bu mesele hususunda çok daha ciddi, aktif inisiyatif almalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

AkdaÄŸ, Türkiye'ye getirilen yaralÄ±larÄ±n tedavisinin devam ettiÄŸini kaydetti.