CHP'li YÄ±ldÄ±z BiÃ§er'den Ali AÄŸaoÄŸlu'na zehir zemberek aÃ§Ä±klama

CHP Manisa Milletvekili Tur YÄ±ldÄ±z BiÃ§er, Ali AÄŸaoÄŸlu'nun 'Dava aÃ§an hanÄ±mefendiyi eve bekliyorum" sÃ¶zlerine sert tepki gÃ¶sterdi

CHP Manisa Milletvekili Tur YÄ±ldÄ±z Biçer, BBC için hazÄ±rlanan belgeselin çekimi sÄ±rasÄ±nda kameraya takÄ±lan kadÄ±n çantalarÄ± için "Çantalar deÄŸil ama kullananlar benim malÄ±m" diyen iÅŸadamÄ± Ali AÄŸaoÄŸlu hakkÄ±nda kadÄ±nlara hakaret ettiÄŸi ve anayasal suç iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle 3 Nisan tarihinde Manisa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulunmuÅŸtu. Suç duyurusunun ardÄ±ndan AÄŸaoÄŸlu’nun "Dava açan hanÄ±mefendiyi eve bekliyorum" sözleri tartÄ±ÅŸmaya yeni bir boyut kazandÄ±rdÄ±.

Referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Siirt’te bulunan CHP Manisa Milletvekili Tur YÄ±ldÄ±z Biçer, AÄŸaoÄŸlu’nun kendisinin en son gündem maddesi olduÄŸunu söyleyerek, "Beni aramayan kadÄ±n örgütü kalmadÄ±. Herkes yanÄ±mda olduÄŸunu söyledi. Böyle bir insanÄ±n kadÄ±nlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± tavÄ±rlarÄ±nÄ± anlamÄ±yorum. Ancak benim gündemimde halkÄ±m var. Åžu anda referandum çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyorum. AÄŸaoÄŸlu’dan daha önemli iÅŸlerim var. Ona en iyi cevabÄ± 16 Nisan tarihinden sonra vereceÄŸim. 16 Nisan tarihinden sonra aÄŸzÄ±ndan çÄ±kanÄ± bir kere deÄŸil, bin kere düÅŸünmüÅŸ olacak. Haysiyetten, ÅŸereften, onurdan yoksun kiÅŸiye 16 Nisan tarihinden sonra haddini bildireceÄŸim. Zaten bir kere anayasal suç iÅŸledi, ÅŸimdi suçuna bir suç daha eklemiÅŸ oldu. Anadolu’da bahçelerde otlayan büyükbaÅŸ hayvanlar mal olarak kabul edilir. Åžimdi ona tavsiyem nereden geldiÄŸi belli olmayan paralarla o bahçesinde mallarÄ± otlatsÄ±n. Sonra eÄŸer bir söyleyeceÄŸi varsa ve cesursa TBMM’ye gelerek benim yüzüme söylesin. AÄŸzÄ±nÄ±n payÄ±nÄ± fazlasÄ±yla 16 Nisan tarihinden sonra alacak" diye cevap verdi.