Borussia Dortmund Monaco mÃ¼cadelesi Ã¶ncesi patlama oldu

Borussia Dortmund ile Monaco takÄ±mlarÄ± UEFA Åžampiyonlar Ligi mÃ¼cadelesinde dÃ¼n akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecekti. KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde Borussia Dortmund takÄ±m otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n yakÄ±nlarÄ±nda patlama oldu

UEFA Åžampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayaÄŸÄ±nda Borussia Dortmund ile Monaco arasÄ±nda dün akÅŸam oynanacak maç öncesinde patlama yaÅŸandÄ±.Borussia Dortmund'un resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, takÄ±m otobüsünün yakÄ±nlarÄ±nda patlama meydana geldiÄŸi ve oyuncularÄ±n güvenli bir bölgeye taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Maç ertelendi

Bu arada, UEFA ve Borussia Dortmund Kulübünün Twitter hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 12 Nisan'a ertelendiÄŸi belirtildi. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki mücadele, TSÄ° 19.45'te baÅŸlayacak.

Borussia Dortmundlu futbolcu Bartra'ya hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takÄ±mlarÄ±ndan Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, patlamalardan dolayÄ± ÅŸoke olduklarÄ±nÄ± belirtti. Borussia Dortmund otobüsünde maddi hasara da yol açan olay hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunan Watzke, "TakÄ±mÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± otelin hemen çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda takÄ±m otobüsüne yönelik bombalÄ± saldÄ±rÄ±da bulunuldu. TakÄ±m, otobüs ile otelden caddeye doÄŸru çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 3 patlama meydana geldi." diye konuÅŸtu.

Watzke, olay sÄ±rasÄ±nda elinden yaralanan Borussia Dortmundlu futbolcu Marc Bartra'ya acil müdahale yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve futbolcunun hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

"Hepimiz ÅŸoktayÄ±z"

Almanya 1. Futbol Ligi takÄ±mlarÄ±ndan Borussia Dortmund'un kalecisi Roman Bürki de yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, takÄ±m otobüsünün ana caddeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada büyük bir patlama meydana geldiÄŸini belirtti.

"Otobüste en arka sÄ±rada, kÄ±rÄ±lan cam parçalarÄ±nÄ±n isabet ettiÄŸi Marc Bartra'nÄ±n yanÄ±nda oturuyordum." diyen Ä°sviçreli kaleci, patlamanÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± futbolcularÄ±n otobüste yere yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Polisin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde olay yerine geldiÄŸini vurgulayan Bürki, "Hepimiz ÅŸoktayÄ±z. Bu dakikalarda kimse futbolu düÅŸünmedi." ifadesini kullandÄ±.

"Bu doÄŸrudan Borussia Dortmund takÄ±mÄ±na yönelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyoruz"

Öte yandan, Dortmund Emniyet Müdürü Gregor Lange, UEFA Åžampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund-Monaco maçÄ± öncesi yaÅŸanan patlamalara iliÅŸkin, "Bunun doÄŸrudan Borussia Dortmund takÄ±mÄ±na yönelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu varsayÄ±yoruz." dedi.

Lange ile Dortmund SavcÄ±sÄ± Sandra Lücke ve Borussia Dortmund BasÄ±n Sözcüsü Sascha Fligge'nin düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda patlamaya iliÅŸkin bilgi verildi.

Lange, "Bunun doÄŸrudan Borussia Dortmund takÄ±mÄ±na yönelik bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu varsayÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

SoruÅŸturmada hiçbir ÅŸeyi dÄ±ÅŸlamadÄ±klarÄ±nÄ± ve en kötü olaydan yola çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Lange, ÅŸu anda olayÄ±n somut olarak arka planÄ±nÄ±n ne olduÄŸunun bilinmediÄŸini dile getirdi.

"Adam öldürmeye teÅŸebbüs" suçlamasÄ±yla soruÅŸturma açÄ±ldÄ±

Dortmund SavcÄ±sÄ± Lücke ise olayÄ±n arka planÄ±nÄ±n yoÄŸun bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

"Adam öldürmeye teÅŸebbüs" suçlamasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Lücke, "Olay yeri yakÄ±nlarÄ±nda bir yazÄ± bulundu." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.